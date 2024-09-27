中油電池材料工場 啟用

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
中油鈦酸鋰材料試量產工場昨天啟用，中油董事長李順欽（右四）、高雄市副市長李懷仁（左四）、經濟部國營事業管理司副司長劉起孝（左三）等人出席。記者吳秉鍇／攝影
中油鈦酸鋰材料試量產工場昨天啟用，中油董事長李順欽（右四）、高雄市副市長李懷仁（左四）、經濟部國營事業管理司副司長劉起孝（左三）等人出席。記者吳秉鍇／攝影

中油多年來積極推動電池材料研發，順利完成年產千噸鈦酸鋰 （LTO）負極材料試量產工場建置，昨 （26）日舉辦落成啟用典禮。宣告中油向電池材料產業邁出關鍵的一步，為台灣儲能產業所需系統安全性提供新選擇。

昨天的落成啟用典禮在高雄市油廠國小太鼓隊氣勢磅礡的鼓聲中揭開序幕，中油董事長李順欽、高雄市副市長李懷仁、經濟部國營事業管理司副司長劉起孝等人出席。

LTO試量產工場於2022年3月動工，歷經二年多的時間順利竣工，中油指出，秉持對環保的承諾，工場設計符合多項綠建築指標，並於今年獲得綠建築標章，彰顯生產與環境保護間可以取得平衡，也奠定中油綠能轉型的基石。

中油董事長李順欽致詞時強調，LTO材料具備高安全性、超快速充放電及長壽命等特性，十分適用於對高功率及安全考量需求極高的大型儲能系統、電動巴士及半導體廠電動搬運設備等。中油研發團隊藉由材料改質及自動化連續製程，成功提升LTO材料的電容量並降低生產成本。

這座年產量千噸的工場啟用後，不僅是中油首次將研發成果投入商業化生產的工場，也是國內目前唯一可供應商業化LTO材料的業者，中油將為國內利基型電池市場提供穩定且高品質的負極材料，強化國內電池產業鏈。

啟用典禮並邀請國內電池製造商格斯公司與恆科公司代表到場，雙方簽署採購合作意向書。這項採購合作展現出中油在電池材料供應鏈中的重要性，為未來長遠發展奠定堅實的基礎，也展現中油與合作夥伴攜手推動國內新能源產業發展的決心，共同為台灣能源轉型注入前進的動力。

中油

延伸閱讀

中油鈦酸鋰材料試量產工場啟用 助力能源轉型與電池產業鏈發展

高市雙軸轉型交流會 加速減碳供需方合作

中油洗沐新品上市 邀請人氣女神峮峮代言

中油研發洗髮精沐浴露新品上架 人氣女神峮峮來代言

相關新聞

台中豪車旗艦店12億元打造 下一步前進新竹、台南

頂級豪華車代理商台灣蒙地拿昨（26）日宣布，旗下代理的義大利奢華車品牌瑪莎拉蒂（Maserati）、法拉利（Ferrar...

大同北市精華地95億賣出 達麗、海悅、彥文聯手買下

大同昨（26）日代子公司大同資產、孫公司志生不動產公告，通過處分北市精華地段大安區復興南路不動產案，交易總金額約95.8...

智慧經營／遠傳電信總經理井琪 關懷社會 志業變事業

遠傳電信近年深耕遠距醫療，從電信出發，跨向陌生的醫療體系，建立跨產業的信任機制。面對這個重大投資，總經理井琪先問「能否幫...

友善環境 創造卓越／徵收碳費 助攻淨零

氣候法已確立徵收碳費，以經濟誘因促使企業減碳，關於碳費徵收對象、排放源、開始徵收時間、徵收費率、獎勵機制及相關用途與罰則...

管理錦囊／組織氛圍 由上而下形塑

組織氛圍（Organizational Climate）指的是在特定的情境之下，組織成員在互動過程中，形成的一種感受與知...

自行車迎春燕 最快Q4復甦

「2024台中自行車周Taichung Bike Week」盛大登場，全球自行車踏板坐墊零組件大廠台萬工業董事長白政忠表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。