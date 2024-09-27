中油電池材料工場 啟用

中油多年來積極推動電池材料研發，順利完成年產千噸鈦酸鋰 （LTO）負極材料試量產工場建置，昨 （26）日舉辦落成啟用典禮。宣告中油向電池材料產業邁出關鍵的一步，為台灣儲能產業所需系統安全性提供新選擇。

昨天的落成啟用典禮在高雄市油廠國小太鼓隊氣勢磅礡的鼓聲中揭開序幕，中油董事長李順欽、高雄市副市長李懷仁、經濟部國營事業管理司副司長劉起孝等人出席。

LTO試量產工場於2022年3月動工，歷經二年多的時間順利竣工，中油指出，秉持對環保的承諾，工場設計符合多項綠建築指標，並於今年獲得綠建築標章，彰顯生產與環境保護間可以取得平衡，也奠定中油綠能轉型的基石。

中油董事長李順欽致詞時強調，LTO材料具備高安全性、超快速充放電及長壽命等特性，十分適用於對高功率及安全考量需求極高的大型儲能系統、電動巴士及半導體廠電動搬運設備等。中油研發團隊藉由材料改質及自動化連續製程，成功提升LTO材料的電容量並降低生產成本。

這座年產量千噸的工場啟用後，不僅是中油首次將研發成果投入商業化生產的工場，也是國內目前唯一可供應商業化LTO材料的業者，中油將為國內利基型電池市場提供穩定且高品質的負極材料，強化國內電池產業鏈。

啟用典禮並邀請國內電池製造商格斯公司與恆科公司代表到場，雙方簽署採購合作意向書。這項採購合作展現出中油在電池材料供應鏈中的重要性，為未來長遠發展奠定堅實的基礎，也展現中油與合作夥伴攜手推動國內新能源產業發展的決心，共同為台灣能源轉型注入前進的動力。