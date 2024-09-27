公益彩券形象影片 「善良的公式」上秀

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
台灣彩券公司董事長黃志宜（右起）、財政部國庫署署長陳柏誠、中國信託商業銀行執行副總高人傑昨天出席「2024公益彩券形象影片上映記者會」，發表《善良的公式》形象影片。台灣彩券／提供
台灣彩券公司董事長黃志宜（右起）、財政部國庫署署長陳柏誠、中國信託商業銀行執行副總高人傑昨天出席「2024公益彩券形象影片上映記者會」，發表《善良的公式》形象影片。台灣彩券／提供

為使大眾更清楚理解公益彩券長期以來為台灣社會帶來的正向影響，財政部國庫署署長陳柏誠、中國信託商業銀行執行副總高人傑與台灣彩券公司董事長黃志宜昨（26）日共同出席「2024公益彩券形象影片上映記者會」，透過發表《善良的公式》形象影片，及「公益價值圖鑑」，展現多年來公益彩券努力的成果。

台灣公益彩券的發行於今年迎向第五屆，中國信託商業銀行自第三屆起肩負公益彩券發行權至今，透過專業的彩券銷售經營廣召社會大眾的參與，協助政府推動公益彩券產業健全化。

陳柏誠表示，公益彩券發行目的旨在增裕社福財源、促進弱勢族群就業，每一張彩券的售出，背後都代表著一個善意。公益彩券創造的公益盈餘中，有50%分配給地方政府辦理兒少、婦女、老人，身障福利、社會救助等事項，擴大對弱勢族群的照顧，45%用在國民年金，5%提供全民健康保險準備，讓醫療資源更加穩定。

為確保每一分錢都能專款專用，財政部也設置公益彩券監理委員會，監督盈餘分配及運用，並將運用情形公布在機關網站供大眾查詢，讓公益盈餘發揮最大的效益，也讓購買彩券的民眾更放心自己的愛心及善念都運用在真正需要的地方，並傳遞到全台灣各縣市每個角落。

台灣彩券公司受中信銀行委託發行公益彩券以來，長年致力於提升國民的公益參與度，持續以實際行動為公益貢獻心力，2021年以「讓好事發生」重新詮釋品牌形象，成功翻轉公益彩券的既有印象，讓更多民眾了解購買彩券等於做好事的公益價值。今年推出第五屆公益彩券形象影片《善良的公式》，影片核心概念為虛擬公式，將已實現的公益個案以影像方式傳播，溫暖呈現公益彩券如何將大眾挹注的善意轉化為實際的社會福利。

高人傑說：「每一張彩券背後都擁有著不同的公益價值，累積的公益盈餘如何做有效且多元的社會福利運用，就像公益經濟學的概念。」 他強調，「公益經濟學」的概念核心，為公益彩券所累積的盈餘，通過合理有效的配置，支持教育、文化、醫療、環境等各類社會公益項目，實現公益價值多元化與經濟效益最大化。

中國信託商業銀行 國民年金 彩券

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