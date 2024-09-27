自行車迎春燕 最快Q4復甦

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
「2024台中自行車周Taichung Bike Week」盛大登場。 圖/台中市工策會提供
「2024台中自行車周Taichung Bike Week」盛大登場。 圖/台中市工策會提供

「2024台中自行車周Taichung Bike Week」盛大登場，全球自行車踏板坐墊零組件大廠台萬工業董事長白政忠表示，台中為全球高端自行車產業鏈基地，自2022年第4季起，業者歷經近兩年無單可接，至今庫存去化才進入尾聲，「最快今年第4季，最晚明年第2季，庫存就能調回健康水位」。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，今年台中自行車周參展家數較去年多出近兩成，業界普遍看好景氣春燕到來。

「台中自行車周」為亞洲最具指標性的產業展會，今年展期24日至27日，在台中金典酒店、長榮桂冠酒店、永豐棧酒店等地舉行，在地知名零配件大廠桂盟（KMC）、台萬（Marwi）、久裕興業、頂級花鼓崑藤工業及自行車電動系統凱納（HYENA）等近380家廠商參展。

白政忠指出，中國大陸自行車市場復甦力道強勁，以大陸為主要銷售通路的參展商，明顯感受到訂單回溫；歐美市場因奧運加持、美國降息等因素，今年市場逐漸復甦，明年將春暖花開，特別是歐美高端客群的修補市場已漸入佳境，而OEM代工市場預估明年逐漸回溫，且已明確出現喜訊。

為迎接自行車景氣好轉，業者指出，台中國際會展中心明年啟用後，期待自行車周移師會展中心舉辦，擴大會展規模，成為國際級的大型展覽，更結合城市森林之肺中央公園，讓獨特的自行車設備零件展會成為引領國際風潮的永續生態場域。

黃于珊說，自行車產業在台中的六大產業中可謂是獨占鰲頭，不僅有全球兩大巨頭巨大（9921）、美利達坐鎮，更有超過400家的零組件產業鏈廠商為台中在地業者，約占全台45%，在全球市場具有動見觀瞻的指標地位及話語權。

自行車

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