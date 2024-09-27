大同北市精華地95億賣出 達麗、海悅、彥文聯手買下

大同（2371）昨（26）日代子公司大同資產、孫公司志生不動產公告，通過處分北市精華地段大安區復興南路不動產案，交易總金額約95.88億元，達麗建設攜手海悅、彥文資產管理顧問公司聯手買下。

大同指出，力拚年底前交割，大同資產預計處分利益86.7億元，母公司大同認列處分利益66.93億元，可望貢獻每股純益2.8元。

大同處分北市東區精華地段

大同這項交易認列處分利益66.93億元，大同說明，主因大同資產及志生不動產依照適用之企業會計準則（EAS）對該項投資性不動產後續衡量採用成本模式，惟該項預計處分利益於母公司大同依權益法認列時，因集團對投資性不動產後續衡量採用公允價值模式，歷年來已將帳面價值調整為公允價值並認列投資性不動產評價利益。

大同表示，今年加上芙蓉大樓資產活化案金額131.25億元，累計總金額達227億元，全數入帳後不僅可彌平過往特別盈餘公積及挹注營收、獲利，憑藉資產活化及本業營運看好，可加速實現明年發放股利的目標。

達麗、海悅昨天同步公告，取得北市大安區懷生段一小段125地號等13筆土地及同段139、144地號之合作興建權利，使用分區為第三種商業區，總交易金額約95.88億元，其中達麗占60%、交易金額57.53億元，海悅占30％、交易金額28.76億元，剩下一成為彥文資產管理顧問公司出資。

達麗發言人廖政雄表示，為補充北市土地庫存，持續多方洽詢適合的土地個案。此案將以都更方式完成開發，並持續整合鄰地地主，相關規劃設計及推案時程、推案總銷等須待前期整合階段完成才能確定。

住展雜誌企研室總監陳炳辰分析，此筆交易換算土地單價逾1,200萬元，先前芙蓉大樓土地單價逾1,500萬元，顯見黃金區段的價值仍讓建商出手不手軟。

大同董事會今年8月決議，擬處分子公司大同資產、孫公司志生不動產旗下北市大安區懷生段一小段之不動產，該案土地面積約787.1坪、建物面積約924.03坪，坐擁雙捷運交會的捷運忠孝復興站、百貨密集度僅次於信義商圈，是台北東區精華中的精華。