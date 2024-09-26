科技廠擴廠帶動 前三季商用不動產成交量飆破1,500億元、再創新高

仲量聯行26日發布最新商用不動產季報今年第3季商用不動產成交量達820億元，不僅季增1.3倍、年增更達4.4倍，累計今年前三季成交量達1,531億元，寫下2009年有紀錄以來新高。

至於土地市場第3季成交量達837億元、為2014年有統計以來新高，累計土地市場前三季交易量達1,694億元、超過去年全年表現。

仲量聯行董事總經理侯文信分析，第3季土地、商業不動產兩大市場成交量有顯著提升，關鍵在於科技業對產能擴充需求推動。

以商用不動產來說，包括商辦、廠辦、工業地產等交易，在賣方釋放閒置高品質資產、透過資產優化策略，活絡市場買氣，如群創光電（3481）以約171億元出售南科四廠出售予台積電（2330），友達光電（2409）以約81億元處分台南廠及中科后里廠房予記憶美光等。

今年前三季以及第3季商用不動產成交買盤仍以自用為主，其中第3季商用不動產自用比例受科技業廠房超量交易推升，比重來到65%；第3季買家以科技業為主，成交量為427億元，占比超越五成；開發商次之，購入其餘資產類別如新美齊購入台中BMW保養廠、興富發購入華盛頓幼兒園，預計重新開發重建。

侯文信表示，隨科技產業在高雄S廊帶發展，南台灣產業也開始轉型，讓嗅覺敏銳的開發商加強高速成長的南台灣土地布局，推升第3季土地交易量達837億元的紀錄以來新高。

不過他強調，在央行祭出第七波信用管制下，由開發商主導的土地交易市場預計第4季表現將受衝擊，成交量勢必萎縮，後續土地市場表現，將視建商對整體房市的信心有多少，預料接下來業者購地信心將轉趨保守。