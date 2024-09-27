管理錦囊／組織氛圍 由上而下形塑

組織氛圍（Organizational Climate）指的是在特定的情境之下，組織成員在互動過程中，形成的一種感受與知覺。氛圍是一種氣氛，雖然見不到、摸不著，卻可以讓人感受到彼此的態度，同時也反映出組織特有的信念與價值觀。

對於組織而言，氛圍議題的重要性在於這種源起於組織內之氣氛與風氣，久而久之容易形成組織文化，進演化成為制約成員的原則與規範，讓組織成員清楚了解所必須抱持的共同價值觀。氛圍正向者例如團隊精神，而氛圍負向者例如黑函文化，最終則將影響組織成員之認知、態度與行為。

探究組織氛圍的形成，不外乎「由下而上」與「由上而下」兩者。前者係指由管理階層主導或引導，藉以馴化員工的想法與做法，而後者則是由員工階層經由日常互動，透過同化產生取暖與歸屬的效果。據此，提出由上而下的三種形塑組織氛圍的方式，以供參考。

招式一：建立制度，引導行為及改變態度

透過以原則與規範等制度，引導多數人參與與遵守。一旦風氣確立，氣勢自然鼎盛，閩南語俗話說：「拿香跟拜」與「西瓜倚大爿」，都是意指多數人有審時度勢、趨炎附勢的從眾特性與效應。

例如，透過制定「公益假」的方式，引導並鼓勵同仁積極參與公益活動，據以提升員工之道德感與人文素養。

招式二：實際行動，潛移認同並默化價值觀

身教勝過言教，坐而言不如起而行。「以身作則」與「跟我來」，是戰場用兵之圭臬，領導的最高指導原則。童叟無欺的價值觀確立，方能確保組織銷售文化之合規合法與健全發展。

例如，我在擔任銀行財富管理區域主管時，要求理財人員在銷售理財商品時，必須先捫心自問，自己願意投資該金融商品嗎？

招式三：服務思維，建構觀念與組織文化

建立要談服務外部客戶之前，須先服務內部同仁的基礎服務思維。組織氛圍最後必然形成組織文化，方能建構出一個具備共同意義的體系與生態環境，至於是好、是壞，最後勢必影響與決定企業能否永續發展。

例如，體系龐大的事業體，若是個部門皆躲在專業分工的大旗下，自以為是堅持己見，一人一把號，各吹各的調。在欠缺內部服務理念的溝通與互動之下，企業的競爭力只會在無止境的爭執與鬥爭中內耗，逐步消逝。

氛圍會創造文化，文化能影響氛圍。一位有經驗的管理者，應能夠迅速覺察組織氛圍，同時及時採取因應對策。然而，此舉尚屬被動，一位積極且稱職的管理者，更應可主動「形塑」組織氛圍與文化，藉以影響員工之信念、態度及行為，創造出正向且積極的組織氛圍，同時提升員工的滿意度與生產力。

因此，新世代的管理者不僅要學習「覺察」的能力，更必須具備「形塑」組織氛圍之能力，方能帶領員工及引領組織邁向卓越。