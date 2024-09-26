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北市A辦租賃成交量體2.4萬餘坪 超越2023年全年

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
仲量聯行董事總經理侯文信表示，2024年第一至第三季整體不動產市場表現活躍，除台北市A級辦公室租賃市場成交量體已超越2023年全年數據。記者呂俊儀／攝影
仲量聯行董事總經理侯文信表示，2024年第一至第三季整體不動產市場表現活躍，除台北市A級辦公室租賃市場成交量體已超越2023年全年數據。記者呂俊儀／攝影

仲量聯行今日舉辦2024年第三季季報記者會，董事總經理侯文信表示，2024年第一至第三季整體不動產市場表現活躍，除台北市A級辦公室租賃市場成交量體已超越2023年全年數據，資本市場亦展現佳績：截至2024年9月25日，商業不動產與大型土地成交量合計已達台幣3225億元，其中商業不動產累計成交量達1531億元，更為2009年以來歷年最高。

受辦公室升級趨勢、B級辦公室都更重建等因素推動，第三季度台北市核心商業區A級辦公室租賃成交量達到6825坪，合計2024 年前三季度累計成交量達2萬4237坪，已超越去年全年數據。

北市核心商業區四大商業區中，受同區租戶升級至A級辦公室影響，本季度以其他商業區（主要為松江南京及西區）成交量領先，占比達39%；信義區則為34%。此外，2024年前三季成交數據顯示，企業租戶青睞新供給集中的商業區，信義區成交量體占比為45%，其他商業區則為38%。

除成交量體區域性分布外，第三季成交租戶產業來源延續上季趨勢，以多元展業為主。其他及製造業占四成，其次為財務金融業(18%)、醫藥生技(11%)及科技業(11%)。

觀察台北核心商業區整體空置與淨去化動態，第三季無新增A辦供給入市，市場得以穩健消化現有庫存，台北核心商業區A辦整體空置率由7.3%降至6.9%。由於空置率僅呈現微幅下降，房東對漲租仍持審慎保守的態度，由租金季度增幅僅為0.2%可見一斑。

進一步檢閱本季各商業區表現，其他商業區新供給成交表現佳，淨去化量體最高，空置率由13.8%下降至12.2%，為降幅最大的商業區。信義商業區淨去化則表現穩健，空置率由上季8.1%下降至7.6% 。敦北及敦南商業區則見較多移出，淨去化轉負，空置率微升。

受益於新供給成交亮眼表現，其他商業區本季度平均租金升至台幣2616 元/坪/月，季度增幅躍升至 4.9%，已超越敦南商業區的2546 元/坪/月。於信義、敦北、敦南商業區租金持平情形下，其他商業區強勁租金漲幅進一步推動整體台北市核心商業區租金季增幅微升0.2%至3203元/坪/月。

綜觀第三季台北核心商業區概況，至2024年底，由於第四季通常為傳統成交旺季，核心商業區成交量體有望突破三萬關卡。展望2025核心商業區市場表現，台北核心商業區A辦新供給約四萬坪，然含自用及已預租的商辦，預計市場空置率仍可維持相對平穩。

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