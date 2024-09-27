智慧經營／遠傳電信總經理井琪 關懷社會 志業變事業

遠傳電信（4904）近年深耕遠距醫療，從電信出發，跨向陌生的醫療體系，建立跨產業的信任機制。面對這個重大投資，總經理井琪先問「能否幫助到需要的人」，不問業績貢獻。而從「志業」出發，現在可望變成「事業」，井琪開心地說，感受到科技的力量，真的可以幫上忙，還成為5G的救命級應用。

建立跨產業信任機制

近六年遠傳大舉投入遠距醫療，起源於遠傳董事長徐旭東於2018年率先成立台灣電信業第一個「轉型辦公室」，延攬在美國AT&T任職達23年的井琪擔任首席轉型長，投入「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」新技術發展，奠定推動產業數位轉型的能力。

偏鄉醫療資源不足，是遠傳跨向遠距醫療的初衷，一開始透過4G網路，但網路技術能力仍無法符合大量資料傳輸及「即時」的效果，直到5G時代，傳輸更快，延遲更低，井琪形容，5G技術升級讓遠距醫療服務水到渠成。

智慧及醫療結合，讓遠傳有機會靠近過去與電信幾乎不相關的醫療產業，井琪指出，一開始發展遠距醫療，是因為看到偏鄉醫療資源不足的問題，因而從偏鄉開始，攜手高醫、慈濟及台東馬偕醫院進行，遠距診療法通過後，更可望擴及到更多地方。

遠傳也持續延伸與投入，捐贈5G救護車緊急醫療設備給各縣市的消防局等，從新聞上看到不少5G救護車建功案例，也讓井琪感動不已。

桃園市消防局新屋分隊日前在新聞上分享，一位車禍男子，除現場給予急救處置並立即後送醫院，途中值班人員透過車內5G遠端醫療連線視訊發現患者病情不樂觀，立即派遣執勤的高級救護員在中途上車處置，同時迅速聯絡送到林口長庚醫院。

5G救護掌握黃金時間

井琪分享，一開始5G救護車規劃透過數據及影像後傳，掌握黃金救援時間，在與地方政府溝通後，一位擁有醫療專業的副首長，進行了積極的橫向溝通，串連社會局、消防局及衛生局，加入醫院資源，讓5G救護車發揮更大成效，這次新屋分隊的案例就是如此。

遠傳將遠距醫療當做「志業」，只要有需要，井琪就大力支持甚至不惜重資協助，讓遠傳的遠距診療平台通過美國健康保險流通與責任法（HIPAA）合規性驗證，成為台灣第一個通過此項認證的通訊診療平台。

但在企業內推動短期看不到收益的「志業」並不容易，遠傳同仁分享，井總有關懷社會的「媽媽心」，她對遠距醫療從來不問回收，而是先問「能否幫助到需要的人」，過程中不僅對投入預算全力支持，團隊更從來沒有因為業績問題，被井總「電」過。

現在遠傳5G遠距診療平台已導入15個縣市及52個鄉鎮，累積服務4.5萬人次，5G救護車支援全台12個縣市緊急救護，使用超過1,000人次，攜手亞東醫院合作開辦「在宅急症照護試辦計畫」，2024年底前，將導入50個在宅急症照護服務團隊，《通訊診療法》上路後，遠傳「Health健康+」App與60家醫療院所合作，開設195個虛擬診間。

幸好現在遠傳遠距醫療相關部門已經損益兩平，隨著法規開放，擴大商機，營收也開始明顯成長，過去是「志業」，現在已經是「事業」。

井琪認為，近年遠傳透過「大人物」技術打造各種解決方案，都感受到科技的力量，真的可以幫上忙，科技賦能遠距醫療更成為5G的「救命級應用」。