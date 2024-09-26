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瞄準台積電2奈米廠完工倒數 義大將提高餐飲比例

中央社／ 高雄26日電
義大開發總經理王香完表示，位於高雄楠梓的台積電二奈米廠完工倒數，預計增上萬就業人口；為搶人口紅利和年輕族群，計畫提高餐飲占比至20%，娛樂達15%，零售從原本80%降至65%。圖為高雄楠梓產業園區的台積電2座晶圓廠。聯合報記者／劉學聖 攝影
義大開發總經理王香完表示，位於高雄楠梓的台積電二奈米廠完工倒數，預計增上萬就業人口；為搶人口紅利和年輕族群，計畫提高餐飲占比至20%，娛樂達15%，零售從原本80%降至65%。圖為高雄楠梓產業園區的台積電2座晶圓廠。聯合報記者／劉學聖 攝影

義大開發總經理王香完表示，位於高雄楠梓的台積電二奈米廠完工倒數，預計增上萬就業人口；為搶人口紅利和年輕族群，計畫提高餐飲占比至20%，娛樂達15%，零售從原本80%降至65%。

高雄義大Outlet今天舉辦「全台Outlet首見VR沉浸式對決遊戲」記者會，去年義大Outlet營收新台幣45億元，王香完接受中央社記者訪問時表示，今年全年營收將衝50億元，年增11.1%，而新光三越旗下高雄SKM Park Outlets今年估營收40億元、台南三井去年46億元，今年義大有望穩坐南台灣Outlet業績第1名。

義大週邊有六個產業園區，最大的園區是位於高雄楠梓的台積電二奈米廠，今年底即將完工，預計周遭將增加幾10萬人口，這也讓義大今年平日來客數增加2至3成。

看好年輕族群和家庭客將增加，王香完計劃將義大的餐飲業績占比從逾10%增加至20%，現正與餐飲集團洽談，並增加娛樂體驗占比至15%，今天宣布推出百坪的VR沉浸式對決遊戲區，可容納超過15人的多人VR即時對戰；零售則從原本80%降至65%。

她分析，一家Outlet需400至450萬人口數支撐，以台灣2300萬人計算，頂多能容納5至6家Outlet，但台灣北中南加起來共有7家，包括桃園華泰名品城、日本三井包括林口、台中港和台南、台中麗寶OUTLETMALL，高雄有2家包括義大、SKM Park Outlets；去年底華泰名品城更宣布插旗嘉義，未來全台共有8家Outlet鼎立。

王香完認為，Outlet市場已從藍海變成紅海市場，但消費者在疫情後改變消費觀，變得更重視吃喝玩樂，新世代年輕人不再重視全身都是名牌，不少人買的是輕奢或休閒運動品牌。

多年前高奢精品GUCCI撤離義大，2019年她開始構思，並在2020年推出義大利精品Outlet複合店「LuxuryMall」，集結GUCCI、BURBERRY、BALENCIAGA、BOTTEGAVENETA、CELINE、CHLOE等20個國際品牌。與台灣Outlet都是販售台灣百貨正價品庫存不同，商品來自歐洲庫存，採賣斷方式提供Outlet折扣，複合店模式也使義大Outlet業績持續成長。

2022年台南三井Outlet開幕後，她坦言，剛開始確實被分散客群，不過一段時間後，業績逐漸不受影響，靠著三大主力店，除了Luxury Mall之外，以及全台首創美國多品牌複合店「紐約新時區」、全台Outlet首創的美妝保養複合店「iGLAMOUR 愛‧迷人」等，凸顯差異性，讓義大Outlet業績穩定成長。

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