迎接國際賽車展演 中市府攜手台華精技打造T1賽車模型

「Red Bull Showrun Taichung國際賽車展演活動」將於9月28日登場，台中市政府精心籌劃貴賓伴手禮，由市長盧秀燕親自監督，其中最大亮點是由鈑金加工製造大廠台華精技，一手設計打造的「台中號T1賽車模型」，不僅有著「Taichung No.1」的寓意，更展現台中製造業的強大量能。

對賽車模型有興趣的民眾，可於展演前後9月27日至29日，在台中市政府府前廣場Showrun Party攤位上購買，限量販售，敬請把握機會。

台中市工商發展投資策進會26日於台華精技舉行開箱記者會，首度曝光「台中號T1賽車模型」製作過程。總幹事黃于珊表示，市府各局處全體動員，協助國際賽車展演活動，因工策會有多次協助國際賽事及大型活動貴賓伴手禮的經驗，因此協力製作國際賽車展演貴賓伴手禮。

黃于珊說明，為使伴手禮契合此次活動主題，工策會主動聯繫邀請台中市金手獎及台中原創TCOD得獎廠商台華精技，希望堪稱「鈑金加工業LV」的台華精技，以鈑金一貫化生產能力及一流的設計美學團隊，為國際賽車展演設計賽車模型。

市府希望藉此，彰顯台中製造業從開發、設計到生產的強大量能，更讓來自全世界的貴賓看見台中不僅是智慧機械與精密加工製造業產業聚落，更是具備設計力與美學的文化都市。

台華精技總經理莊國奮表示，台華精技位於台中精密機械園區，創立於2000年，生產各式機密儀器，近年更逐漸拓展至航太、醫療、食品機械及無塵室設備等美學設計，專業打造鈑金精品。

此次台華精技受到台中市政府邀請，有幸參與國際賽車展演的貴賓伴手禮製作，因此全公司總動員，從設計團隊提案階段就歷經多次修改再修改，只為使賽車的速度感、運動感、力與美，透過鈑金及雷射雕刻完美呈現

莊國奮說明，賽車模型的製作過程十分複雜繁瑣，鈑金美學設計結合精密板金加工，從雷射切割、CNC車铣加工、雷雕技術、焊接工藝等環節須人員手動處理，投入大量人力，因此生產製作團隊也是連夜趕工、假日加班，只為讓貴賓如期收到這份精美的賽車模型。

同時把握「亞洲唯一、台灣首次」的賽車商機，台華精技也將於9月27日至9月29日，在市政府府前廣場Showrun Party攤位販售賽車模型。

「我敢保證，全世界沒有人做得出一模一樣的賽車模型！」莊國奮說，只因這台「台中號T1賽車模型」須要強大的設計與製造量能，更是因為每一台賽車模型皆雷射雕刻有獨一無二的編號，因此每一台都是限量且唯一。

台華精技副總經理莊忠益表示，為了環境永續及站在循環經濟考量，「台中號T1賽車模型」材質選用白鐵不鏽鋼SUS304材質，且在表面處理上，也是特別選用PVD真空濺鍍技術，不僅保證不生鏽，更不會產生有毒或有汙染的物質，達到友善環境，完全符合RoHS的要求，更滿足國際市場的需求。

莊忠益說，此次台華精技除了設計製作賽車模型，也推出「台中原創TCOD」的萬年曆作為貴賓禮品，並提供一般民眾購買，購買產品附贈限量賽車明信片，Showrun Party攤位現場更提供限量週邊小物發送給參觀民眾，歡迎有興趣的民眾前來共襄盛舉，一同感受Red Bull Showrun Taichung國際賽車展演的速度與刺激。