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雙重優勢！數發部：我國具備國際通訊海纜樞紐潛力

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數位發展部。圖／本報資料照片
數位發展部。圖／本報資料照片

數位發展部26日指出，近年在數位經濟、全球疫情推波助瀾下，各界對網路傳輸需求大增，而台灣挾地理位置與科技實力的雙重優勢，吸引國際雲端三巨頭Google、Microsoft、Amazon相繼來台設點投資、建設資料中心，具備成為國際通訊海纜樞紐潛力。

數發部與財團法人電信技術中心（TTC）舉辦「互聯通訊安全講座—AI時代下海纜與IDC產業布局與安全指引」，聚焦國際海纜和網路數據中心（Internet Data Center, IDC）產業布局、我國產業鏈布局風險考量，以及相關安全評估指引等三大面向。

數發部次長闕河鳴、國家科學及技術委員會科技辦公室副執行秘書邱維辰及日本台灣交流協會副代表服部崇共同出席此次論壇，日本、澳洲等產官學研講者以國際、法治暨地緣政治角度，探討海纜與IDC產業布局風險，進一步分析國內主要業者在海纜、IDC及雲端產業鏈的風險評估方法，並細數國內海纜及雲端聯網中心的安全管理流程與標準，以及設施安全事件發生之因應流程跟處理方法，透過實際案例協助與會人士深度了解如何提升安全性。

數發部表示，全球現今約有436條海底通信電纜，逾95%的國際網路流量均透過海纜傳輸，台灣四面環海，離島或國際聯外通訊更加仰賴海纜維繫，近年在數位經濟、全球疫情推波助瀾下，各界對網路傳輸需求大增，而台灣挾地理位置與科技實力的雙重優勢，吸引國際雲端三巨頭Google、Microsoft、Amazon相繼來台設點投資、建設資料中心，具備成為國際通訊海纜樞紐潛力。　

數發部指出，台灣位處環太平洋火山帶，長年面臨地震、地緣政治威脅環伺，一旦發生緊急危難事件，便可能因海纜遭受破壞，面臨聯外通訊中斷危機。通信海纜作為資料中心IDC產業的基礎設施，其安全性與IDC產業的布局息息相關，相關業者更需識別可能遭遇的風險，盡早防範未然。

闕河鳴表示，數發部現正推動「海纜與網路之未來發展政策與安全防護計畫」，盼促進海纜、IDC與電信產業鏈蓬勃發展，加速吸引國際業者來台投資，讓台灣成為印太地區國際資料傳輸的重要匯集節點及資料運籌中心。透過這次論壇，與國內外專家交流分享國際趨勢與實際案例，優化我國通訊海纜基礎設施的穩定性及可靠性，讓國內外投資者更具信心。

IDC 數位發展部 雲端

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