砸95.8億！達麗攜手海悅、彥文資產 向大同買下北市「超精華」地段

央行重拳打房，但精華地段土地仍吸引建商大手筆出手。達麗建設（6177）攜手海悅、彥文資產管理顧問公司豪砸95.88億元，買下北市大安區復興南路一段土地，基地面積約787.10坪，交易人為大同資產開發與志生不動產。

達麗、海悅（2348）26日同步公告，取得台北市大安區懷生段一小段125地號等13筆土地及同段139、144地號之合作興建權利，建物門牌為復興南路一段150、152、154、156、158、160、162號，使用分區為第三種商業區，總交易金額約95.88億元，包含權利讓渡價值約6067.4萬元，其中達麗持有比例60%、交易金額為57.53億元，海悅持有比例30％、交易金額28.76億元，剩下的一成則為彥文資產管理顧問所持有。

達麗建設發言人廖政雄表示，台北市在達麗天蒔完銷及新洲美段達麗河蘊公開銷售後，已無庫存土地，為補充台北市之土地庫存，公司長期持續多方洽詢適合之土地個案，且台北市土地取得不易，以都市更新做為開發方式，不僅具較高的可行性，也能配合政府改善都市景觀及協助提升住戶生活品質之政策。

廖政雄指出，該案將以都更方式完成開發，並持續整合鄰地地主，相關規劃設計及推案時程、推案總銷等須待前期整合階段完成才能確定。至於未來購地上，為達成經營獲利及業績的延續性，長期的開發策略係以北中南平衡購地為方向，並依循五年年度購地計畫，在北中南持續補充庫存土地。

廖政雄表示，公司長期為確保客戶購屋之資力，不採取低首付之銷售策略，開發策略配合軌道經濟及政府產業發展方向，既定的開發方式除持續購地自建外，同時以都市更新、政府聯合開發等作為主要方向，以確保公司穩健及持續發展。

住展雜誌企研室總監陳炳辰分析，此筆交易可為北市「精華中的精華地段」，換算土地單價逾1,200萬元，先前同樣為大同資產交易的芙蓉大樓，離此處一個捷運站距離，則賣出逾1500萬元的土地單價，顯見就算在打房氛圍下，黃金區段的價值仍讓建商出手不手軟。

觀察鄰近此案的高價宅比比皆是，豪宅有台北之星，小宅有富邦藝庭，預計上場的還有宏普、大華、連雲建設新案，全員一致歸屬單價200萬元俱樂部，此案就算不以豪宅規劃，預計同樣也是200萬元俱樂部成員。

陳炳辰分析，老牌傳產公司活化資產常會釋出難得的精華地段，土地面積大而方正，開發獲利高，也有品牌話題聲量，即便房市變數多，實力建商有機會搶進也不會停下腳步。

此外，近期仍可見建商獵地消息，由於評估時間早就準備，尤其珍惜地帶，賣一塊少一塊，後續價值有增無減，買家價格認知度高，資產豐厚，都保有搶手度，建商也不致於因為一時風波而轉向。