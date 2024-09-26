大同處分北市精華地段不動產 目標實現明年配發股利

大同公司今天代子公司公告，通過處分北市精華地段大安區復興南路不動產，交易總金額約新台幣95.88億元，力拚年底前交割，加上芙蓉大樓資產活化案金額131.25億元，累計金額高達227億元。

大同表示，上述處分及活化資產金額全數入帳後，不僅可挹注營收、獲利，憑藉資產活化及本業營運看好，可加速實現經營團隊明年發股利目標，並強化獲利結構，董事長王光祥承諾的加倍股利目標可望如期達陣。

大同董事會今年8月決議，擬處分子公司大同資產、孫公司志生不動產旗下台北市大安區懷生段一小段不動產，該案土地面積約787.1坪、建物面積約924.03坪，坐擁雙捷運交會的捷運忠孝復興站，百貨密集度僅次於信義商圈，更是台北東區精華中的精華。此次鑑價與交易僅花幾個月時間，顯示集團對股東回報與權益放在首要位子，並藉此加速土地資產活化。

大同公司強調，核心電力事業群3箭齊發，首先美國市場阿肯色州業務參訪團已於日前出發，此行可望在州長安排下，與該州的眾多電力公司洽談訂單合作計畫。其次，日本市場成功取得日本最大電力公司的水力發電機組及電力變壓器訂單，並同時與多家電力公司洽談合作，領先同業在日本繳出亮眼成績單；同時，日本智慧電表商機逾8000多萬具，金額高達新台幣1600億元，搶下日本次世代智慧電表標案訂單的唯一外商資格，現已積極安排生產及出貨。

另外，大同完成台灣市場布局多年的電動巴士250KV動力系統國產化與客戶認證，並拿下大單，營運觸角正式跨入電動車用領域。

大同指出，在龐大資產支持、本業營運持續進補衝刺、3箭齊發利多發酵下，有信心滿足眾多股東對股利發放的期望。