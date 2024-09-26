信義房屋深耕大台中 全新升級的「信義中區服務總部」開幕

信義房屋（9940）深耕大台中，全新升級「信義中區服務總部」26日開幕營運，董事長周耕宇表示，信義房屋深耕台中35年，現有77家據點，此次進駐全新的服務總部，期望未來在此可孵化更多家業夢想，也創造更多好交易與好生活。

今天的開幕式，由信義房屋董事長周耕宇、總經理陳麗心代表揭牌，包括信義代銷總經理李少康、信義全球資產總經理林三智、仲介業務事業群副總經理信泓浚等人也到場見證。

活動現場除了信義房屋員工，更邀請台中在地「熊與貓咖啡」到場手沖咖啡，該店自2016年打造漂書站開始，已連續七年獲得信義房屋社區一家「全民社造行動計畫」幸福社區類楷模獎。

另外，原住民深耕德瑪汶協會亦到場，提供部落美食及傳統手工藝。這二個單位透過咖啡香、部落美食及傳統工藝，與在場來賓分享社區一家「全民社造行動計畫」邁向20年的社區營造成果。

周耕宇強調，信義中區服務總部全新升級，象徵信義中區服務總部在此為中區民眾服務的承諾，期望透過中區服務總部為基地，持續為客戶、社區及員工創造更多好交易與好生活。

「信義中區服務總部」位於台中市西區國泰金融商業大樓，三個樓層占地千坪，整合信義企業集團相關服務，包含信義行政服務、簽約中心、信義代書事務所、信義全球資產及信義代銷等。

台中市近年積極發展各項建設，在少子化衝擊下，台中市人口仍持續成長，今年上半年已突破285萬人次，亦為全台人口淨移入第二高城市，成為名符其實的「宜居城市」，其房市亦隨之受到高度關注。

在最新一波央行房貸管制推動下，房市已成為首購族相對友善的市場。信義房屋表示，台中交通建設多、重劃區多、生活機能好，首購族都可以依照自己的需求挑選到適合的產品。

對於依賴大眾運輸的首購族，信義房屋中三區協理方浩銓建議，可考慮價格相對合理、且有保值性的重劃區中古大樓產品。例如全區均有捷運綠線覆蓋、機能成熟的八期重劃區，可瞄準屋齡約15年，每坪單價40萬至50萬元，2至3房的電梯物件。

鄰近台74線道路的北屯廍子重劃區與10期重劃區，均有5分鐘上台74線道路的優勢，通勤后里、豐原、中科開車都在30分鐘以內，屋齡約10年的中古屋，室內坪數15至16坪，總價落在1,300萬至1,400萬元以內。

近年重劃區是台中房市發展的重要依據，台中市更是目前全台進行市地重劃最多的縣市。方浩銓提到，這些重劃區匯聚了各項新興政商設施和公共建設，不但提升居住環境品質，更將成為台中未來發展的核心樞紐，頗受注重生活品質的首購族青睞。

例如台中市政府、歌劇院所在的西屯區「正七期」；中央公園、未來台中巨蛋所在及鄰近的北屯「水湳經貿園區」、「14期重劃區」及「機捷特區」等。

上述區域，除了水湳經貿園區目前只有預售案外，其他重劃區的成屋單價均已在60萬至70萬元間，但若有長遠考量，這些區域生活機能完整，隨著往後大型建設陸續啟用，未來房市發展也相對可期。

方浩銓建議在意生活機能的首購族，台中傳統蛋黃區的西區、北區；自住型產品為主的南區；市容再造後的東區、太平區；新興區域大里區、烏日區，以及早期已自成一格的豐原區，均已發展出完整的居住聚落，為首購族在購屋上提供更多元選擇。

方浩銓表示，央行最新一波房屋貸款信用管制，像是對房市的定期健檢，讓市場回歸以自住為主的健康狀態，首購族幾乎不受影響，反而有更多機會選到更適合自己的物件，是進場購屋的好時機。

方浩銓也建議，購售屋選擇有保障的不動產仲介，為交易安全進行把關，像是信義房屋與多家銀行合作密切，透過信義房屋配合指定窗口申辦貸款，核貸機會較高，但實際核貸仍依各行認定及客戶的信用狀況為準。