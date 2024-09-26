中鋼成功開發新世代壓縮機馬達用電磁鋼

中鋼（2002）成功開發新世代壓縮機馬達用電磁鋼片，較市面上一般常規品降低20%鐵損，導磁率提升約50%，並成功應用於高能效感應馬達、節能工業馬達及電動巴士等用途。

馬達在工業領域占有重要地位，廣泛應用於家電、電子、自動化及汽車等產業，台灣去年整年用電量約2,765億度，其中超過一半用於各種不同用途的馬達。據統計顯示，馬達效率提升1%，全台一年約可省電14億度，如依2023年經濟部能源署公布電力排碳係數換算，約減少69萬公噸CO2排放。

中鋼長期致力開發低鐵損及高導磁率的馬達用電磁鋼，以提升馬達效率、減少電力消耗，近日依照美洲地區客戶需求，成功開發出50CS400P新世代壓縮機馬達用電磁鋼，較市面上一般常規品降低20%鐵損，導磁率提升約50%，並成功應用於高能效感應馬達、節能工業馬達及電動巴士等用途。

台灣過去馬達關鍵零組件幾乎仰賴進口，且國內早期電磁鋼供應主要為日本鋼廠，中鋼自1983年開始投入電磁鋼研發，1989年量產供料，歷經一連串冶金和生產技術突破，以及與下游客戶攜手推廣，逐步擴大產能及提升品質，成功取代日料。

由於電機產品在固定輸入功率下，損耗越多會使得輸出功率越低，馬達的損耗包括機械損失及電磁損失兩大類，尤以電磁損耗占比最大，兼具低鐵損及高導磁率的電磁鋼可大幅降低電磁損失，對於馬達效率提升至關重要。中鋼依照美洲地區客戶需求，近日成功開發50CS400P馬達用電磁鋼，不僅鐵損值較市面一般常規品降低20%，導磁率更提升約50%。