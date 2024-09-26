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和泰車參與和潤電能增資3.4億元 將持續投資合適綠能案場

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

和泰車（2207）26日表示，此次和潤電能現金增資總金額18億元，和泰持股18%，參與增資金額為3.24億元；增資目的主要為健全資本結構及持續投資合適之綠能案場，未來將持續找尋合適之太陽能光電案投資，亦不排除其他類型綠能案場。

和泰公司今日公告董事會決議參與和潤電能公司現金增資，以每股10元，總計3.24億元參與和潤電能增資。和潤電能為和潤企業旗下的轉投資公司，也是和泰集團一員，和潤電能成立於2022年，多元業務範疇橫跨創、充、儲三大事業，致力成為綠能領域專家，自加入新能源市場以來，開案情況良好，光能及儲能保有案場已突破250場，自有充電樁品牌EVRun建置量亦超過100樁，並積極布局綠電交易市場。

隨著國內環保意識的抬頭，綠電作為減碳的重要手段，日益受到重視，而現在正處於售電業者的戰國時期，百家爭鳴。和潤電能全方位布局創能/儲能、充電樁事業及綠電交易服務，截至上半年，太陽能保有案場容量超200MW(光+儲)，充電樁站點突破30站。和潤企業（6592）在去年成立和潤電力公司，跨足售電業務，打造完整綠電產業鏈，在此次增資之後，將使和潤電能擴展的速度加快。

和泰車 增資 太陽能 綠電

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