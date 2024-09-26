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環球購物中心週年慶開跑！力拚檔期15% 全年力拚1成

經濟日報／ 經濟日報 記者徐牧民／即時報導
環球購物中心主打餐飲、家庭用品等，並引進許多國際品牌，因此不受出國潮影響，前八月業績逆勢成長逾6%，環球購物協理白進堂26日表示，希望可以透過此次週年慶衝刺業績，力拚全年成長1成。記者曾原信／攝影
環球購物中心主打餐飲、家庭用品等，並引進許多國際品牌，因此不受出國潮影響，前八月業績逆勢成長逾6%，環球購物協理白進堂26日表示，希望可以透過此次週年慶衝刺業績，力拚全年成長1成。記者曾原信／攝影

環球購物中心主打餐飲、家庭用品等，並引進許多國際品牌，因此不受出國潮影響，前八月業績逆勢成長逾6%，環球購物協理白進堂26日表示，希望可以透過此次週年慶衝刺業績，力拚全年成長1成。

白進堂指出，為衝刺週年慶檔期，聯手芭比娃娃IP授權，並精選破10萬件6折以上的商品，力拚檔期目標15%，衝刺整年業績。

環球購物指出，公司沒有受到出國潮影響，主因於業種佔比中，主力是餐飲、生活用品等民生需求，其中車站店與機捷店占比分別達7成與6成，因此對於消費上並沒有被擠壓到，未來將依照趨勢，引進更多國產品牌，與市場做出差異化。

而環球購物也指出，包含捷運TPASS的推出進一步對於機捷各店有明顯挹注，桃園店前八月業績成長逾10%，以人流量來看更是年增三成，進而推升整體業績增溫。

環球購物於 9-10 月共引進近 80 個新櫃，以服飾配件、餐飲美食占比最高，包括新北中和 HUNTER、LOWRYSFARM、STEVEMADDEN、八色烤肉 mini 和全台百貨首家亞尼克 Cafe 等，屏東市則引進花月嵐拉麵、時時香。

並且環球購物首次推出線上線下整合優惠，力拚會員人數，白進堂表示，今年線上會員突破135萬人，與去年相比成長20%，經營三年以年每年皆呈現雙位數成長，也讓今年線上業績呈現翻倍。

尼克 機捷 餐飲

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