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都更危老2027年落日 內政部：正研議後續方向

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部部務會議後記者會。記者胡順惠／攝影
內政部部務會議後記者會。記者胡順惠／攝影

考量台灣地震頻繁，危老重建及都市更新有其必要性，以及《都市危險及老舊建築物加速重建條例》申請期限至2027年5月31日將屆滿，內政部常務次長吳堂安26日透露，正啟動政策檢討及研議後續方向，以利持續推動國內都市更新及危險建物重建工作。

據內政部統計，截至今年8月底止，全國都市更新1,174件及危老重建為3,837件，累積核准案件共5,011件，其中2,980件已申報開工，整體案件數呈現穩定成長。

吳堂安表示，為符合國家永續發展及接軌淨零碳排、綠色友善環境等國際趨勢，2021年至2023年間都市更新及危老重建共有796件取得綠建築標章，每年已有效減少碳排達740萬公斤，經統計88%都市更新案及31%危老重建案均有取得綠建築標章，以實際行動為國內降低碳排放量做出積極貢獻。

對於推動公辦都更部分，吳堂安指出，已達到一定成果，提供3,574戶社會住宅，另有18處托兒與9處托老空間，以及活動中心、青少年中心及展演空間等20處，公益設施空間合計約3萬餘坪，分布於台北市、新北市、桃園市、新竹市、嘉義市、台南市、高雄市及金門縣等縣市，提供在地人所需的居住支持及較完整的公共設施服務。

吳堂安進一步指出，為擴大公辦都更量能，中央已輔導雙北市政府成立住都中心，桃園市及高雄市也即將成立專責機構來推動公辦都更相關事宜；現階段已有10個縣市政府設有專責單位推動都更事宜，將持續輔導各縣市政府成立專責單位或專案辦公室。

吳堂安說，除《都市更新條例》第65條修正草案外，都市危險及老舊建築物加速重建條例申請期限至2027年5月31日將屆滿，內政部刻正啟動政策檢討及研議後續方向。

內政部 公辦都更 建築物 都市更新

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