國產：續推低碳混凝土 估3年出貨量達60萬立方米

國產推動淨零碳排，董事長徐蘭英今天表示，未來1年將陸續推出數十款擁有國際認證的低碳混凝土產品，預計未來3年出貨量累計可達60萬立方米左右，減碳能力等同約290座大安森林公園的年吸碳量。

徐蘭英表示，國產建材目前是全台取得混凝土產品中，環境部碳標籤數量最多的廠商，且從強度3000到6000磅等4款主流常規預拌混凝土產品中，其碳足跡數據也是業界同級產品最低。

國產建材實業執行長吳志仁表示，環境部開徵碳費即將上路，對全台營建業的成本將帶來不小衝擊，尤其未來無論內政部的低碳建築標章（低碳循環建材減碳認證）、環境部的碳標籤與減碳標籤、公共工程委員會的「新建工程排碳檢核」，ISO 14067碳足跡查證標準都是低碳產品認證依據。

他說，國產建材集團今天發表16款通過ISO 14067碳足跡查證品牌高端混凝土產品，其中8款常規產品同步更取得環境部碳標籤、1款綠混凝土產品也取得內政部「綠建材標章」與碳足跡雙認證。