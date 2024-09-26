百貨上半年喊苦…Global Mall今年卻成長6% 軌道經濟助攻、挑戰年增10%

今年百貨普遍面臨高基期考驗，以業績求穩為主，但Global Mall今年前8月業績逆勢成長6%，機捷店舖成長幅度更達兩位數。業者分析，主因TPASS上路、出國潮刺激機捷運量，人流增加推升業績表現，全台店舖全年業績拚成長10%。

出國潮削弱國內精品、化妝品消費力道，百貨上半年喊苦，但環球購物中心Global Mall因以餐飲、生活用品為主力業種，加上軌道經濟發威，今年1到8月業績成長達6%，優於同業。業者指出，業績成長率最高為機捷店舖，成長幅度達雙位數，其次為車站店舖、購物中心。

Global Mall主管分析，桃園A8、林口A9、桃園A19機捷店鋪之所以成長最多，主要受惠TPASS通勤月票上路、出國潮刺激機捷運量，加上周邊商圈設施逐漸完善，人流增加所致。

機捷店以提供餐飲、生活用品、娛樂類服務為主，Global Mall主管指出，機捷3店在地客比例達7成，後續將持續調整商品結構、進行品牌升級，確保符合社區需求。

Global Mall車站店鋪包含板橋車站、新左營車站、南港車站，業者表示，不同於購物中心會員占比6、7成，車站型以「路過客」為主，以板橋車站為例，B1設置一坪多空間，販售各式餐廳特製便當，單月營業額達400多萬，顯見軌道經濟不容小覷。

Global Mall週年慶將於10月3日展開，業者表示，9、10月共引進近80個新櫃，備戰週年慶大檔，以服飾配件、餐飲美食占比最高，車站店近期也大幅改裝，整檔業績力拚成長15%，全年業績目標挑戰年增10%。