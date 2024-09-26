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萬海參展秘魯出口博覽會 看好南美市場需求

中央社／ 台北26日電
萬海航運看好南美區域經濟成長潛力，新興市場消費需求強勁，預期整體物流市場將持續攀升，第2年參展祕魯出口博覽會，持續耕耘國際運銷市場。圖／萬海提供
萬海航運看好南美區域經濟成長潛力，新興市場消費需求強勁，預期整體物流市場將持續攀升，第2年參展祕魯出口博覽會，持續耕耘國際運銷市場。圖／萬海提供

萬海航運看好南美區域經濟成長潛力，新興市場消費需求強勁，預期整體物流市場將持續攀升，第2年參展祕魯出口博覽會，持續耕耘國際運銷市場。

第12屆「祕魯出口博覽會」（Expoalimentaria）於25日至27日在秘魯首都利馬市舉行，是拉丁美洲食品產業的主要商業活動之一，是匯集水果出口商、食品和飲料、服務、容器和包裝等領域的銷售展會。

萬海航運今天發布訊息表示，除一般乾貨運送，萬海在冷凍貨櫃具經驗，冷凍櫃備有氣流、溫度、通風與濕度控制系統，可乘載零下40度至零上25度溫度環境的蔬果漁貨及肉類，保障貨主交付的產品新鮮直送。

萬海指出，耕耘南美市場多年，提供多元航線串聯南美西–遠東區間，今年再度參展，提供冷藏、冷凍運輸等諮詢與服務，瞄準市場需求。

新興市場 消費 秘魯 萬海

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