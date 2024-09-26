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遠東新推動產業綠色轉型 聚焦紡織與車用材料

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠東新以多元永續技術與創新解決方案，積極推動全球紡織產業的綠色轉型，從奧運賽事到車用材料，再到電子廢棄物的回收處理。圖／遠東新提供
遠東新以多元永續技術與創新解決方案，積極推動全球紡織產業的綠色轉型，從奧運賽事到車用材料，再到電子廢棄物的回收處理。圖／遠東新提供

遠東新（1402）26日舉辦台北紡織展（TITAS）展前產品發表會，以多元永續技術與創新解決方案，積極推動全球紡織產業的綠色轉型，從奧運賽事到車用材料，再到電子廢棄物的回收處理，持續推動綠色經濟。

面對營運前景公司也保持謹慎樂觀，遠東新預期下半年表現將與上半年相當，市況變動不大。展望明年，在纖維領域將大力推進綠色產品開發，同時在織染和成衣等紡織中下游維持穩健的利潤。至於上游產品如石化及酯粒業務，則面對大陸業者大幅擴張產能，持續承壓。

遠東新引領率綠色運動風潮，包含巴黎奧運9個國家隊籃球訓練衣、2024歐洲杯冠軍西班牙隊、以及澳網公開賽球衣等，皆使用遠東新「100%高機能環保回收布料」。

除了運動和時尚領域的創新，遠東新還進一步擴展至車用市場，推動綠色轉型，與多家國際知名車材廠合作，將永續材料應用於安全氣囊、輪胎簾布等關鍵材料，並通過了國際可持續性和碳認證。

遠東新表示，旗下的工業纖維群產品目前涵蓋三大領域，包括永續環保綠色產品、穩定成長車用材料、高效能差異化產品。其中，輪胎簾布近期成長快速，今年銷售量有2000多噸，明年可望維持20-30%成長。車用產品2026年在越南也將啟動擴建計畫，同時將配合下游做氣囊袋、氣囊布生產，主要是在中國大陸無錫廠生產，今年已開始投產，預計2027年產能全開，有助產業鏈垂直整合。

此外，遠東新並宣布與明基材料攜手推出了「e2cycle」PET回收技術，將電子廢棄物中的PET材料轉化為高性能的紡織原料，不僅為為全球服飾市場提供了更多元且環保的解決方案，也成為解決全球電子廢棄物問題提供新途徑。

遠東新近年在推動紡織產業循環經濟方面亦不遺餘力。遠東新化纖總部副總黃全億表示，為解決紡織廢料回收的高成本與處理挑戰，公司推出了TOPGREEN® rTEX織物回收系統，結合了e-Sorting高端分類技術與自主研發的綠色回收製程，能顯著降低生產過程中的溫室氣體排放，將廢棄紡織品有效轉化為高品質纖維。這一創新系統已於2024年進入量產階段，成為廢棄衣物回收處理的關鍵解決方案。

安全氣囊 廢棄物 環保 遠東新

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