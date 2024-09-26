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投資台灣再添3家 華漢冷凍砸逾17億設冷鏈物流中心

中央社／ 台北26日電

投資台灣事務所今天通過3家中小企業擴大投資台灣，包含華漢冷凍食品、龍熙企業和久豐科技。華漢冷凍食品擬投資新台幣逾17億元，為金額最大案，規劃在新北市建立自動冷鏈物流中心，可望帶動北台灣冷鏈物流發展。

華漢冷凍食品服務範疇涵蓋冷凍、冷藏肉品、水產、蔬果與調理食品相關產業，並提供農畜水產品客製化代工處理，以及整合低溫冷鏈物流服務。為了增加產品供應範圍與項目，規劃投資逾17億元，於新北市五股區建構智慧化超低溫自動冷鏈物流中心，預估創造68個就業機會。

龍熙企業深耕手工具領域40餘年，以自有品牌「RUNG SEE」行銷國際，主要產品包含全尺寸套筒、扳手、BIT等類別及客製化套裝工具組。繼民國108年申請中小方案投資後，再度規劃於台中市太平區興建新廠，將採購自動化設備，搭配物聯網與大數據分析技術，預計投資金額逾5億元。

久豐科技為三隆齒輪關係企業，主要從事各種精密齒輪加工與製造自有品牌齒輪箱，近年逐步朝向航太、軍工、半導體精密配件等高階金屬加工領域發展，規劃投資約6億元，在台南市安南區興建新廠，升級設備與導入智慧聯網系統，使生產資訊可視化，提升管理效率與產品品質。

投資台灣事務所表示，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1542家企業，投資額超過2兆3542億元，預估創造15萬4062個就業機會，後續尚有23家企業排隊待審。

冷凍食品 半導體

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