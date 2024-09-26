全台前8月房地合一稅437.6億 這縣市居六都稅收王、桃園年增1.2倍

年初至今房市多頭，政府稅收大進補。住商機構觀察財政部數據，全台前8月個人房地合一稅共達437.6億元，其中以台中市81.9億元位居六都稅收王，另觀察漲幅則以桃園市成長逾1.2倍最多，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，今年1到8月雖有央行升息、申貸排隊等風波，惟市場新規大致底定，強化買賣雙方交易意願，促進全台稅收大漲。

根據財政部資料，今年前8月全台個人房地合一稅共約437.6億元，較去年同期增長92.1%；其中，台北市同時段個人房地合一稅稅收約48.6億元，年增率為99.1%；新北市1~8月個人房地合一稅收為77.1億元，年增率106.1%；桃園市1~8月個人房地合一稅達56億元，較去年同期成長123.8%，漲幅居六都之首。

台中市1到8月個人房地合一稅為81.9億元，是六都冠軍，年成長則是76.4%；台南市1到8月個人房地合一稅則達27.8億元，年漲幅達57%；高雄市同期個人房地合一稅為64.2億元，年增幅101.6%。

賴志昶指出，今年房市雖有不少風波，但新青安利多仍在，僅出現零星賠售個案，且賣方若在2016~2018年入手，價格位於相對低點，今年售出仍有不小增值空間，全台個人房地合一稅稅收皆大漲不少。觀察六都各區域，台中市仍是六都房地合一稅收王，主因仍是區域有重劃區、台中捷運等議題加持，區域買盤有所支撐；桃園市則受惠於大台北房市外溢，且區域房價相對雙北、新竹親民，持續吸引外縣市年輕族群移入，市場蓬勃發展，房地合一稅收能夠年增1.2倍之多。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，央行已多次升息，同時9月祭出近年來最嚴苛的第七波房市管控措施，市場環境趨冷，惟新青安優惠貸款方案仍在持續，且央行眾多舉措僅劍指投資、囤房族群，同時房地合一稅2.0、預售屋禁止轉約等影響仍在，弱化市場供給，且首購買盤持續支撐之下，下半年市場預計朝「量修價穩」局勢發展。