快訊

撞死東海女大生的司機13年前也曾撞死人 巨業客運證實了

通訊設備連環爆蒙受大打擊 真主黨曝：1500名戰士被炸瞎或截肢

獨／4大優惠期間限定！5G吃到飽388、iPhone 16降價配舊換新0元還有賺

元太獲第九屆美國麻薩諸塞州最佳製造商獎項

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
元太科技88吋大型彩色電子紙顯示器。圖／元太提供
元太科技88吋大型彩色電子紙顯示器。圖／元太提供

全球電子紙領導廠商E Ink 元太（8069）科技26日宣布，美國麻薩諸塞州政府在第九屆製造業大獎中，肯定E Ink 元太科技為年度最佳製造商獎。最佳製造商獎大獎表彰E Ink長期在麻州生產製造電子紙顯示器，自2009年以來已取得Billerica和South Hadley兩地的廠區設施與土地，積極生產最先進的電子墨水材料和薄膜產品，並計劃進一步擴大生產規模，同時，公司也積極在工廠內投資自動化，以在充滿挑戰的製造環境中保持競爭優勢。

「在政府與產業的共同努力下，馬薩諸塞州已成為美國先進製造業的領導者，也是在地企業的最佳後盾。」元太科技董事長李政昊表示：「元太科技致力於開發創新技術、提升生產製造水準，並為麻州居民創造更多的就業機會。」

元太科技在麻薩諸塞州生產的電子紙墨水材料，已應用於全球數百萬台著名品牌的電子書閱讀器、電子紙貨架標籤，還包括世各地的交通標誌或公車站牌。元太創新的電子紙技術，為需要低耗電且用眼友善顯示的多種應用情境，提供完整解決方案。

作為全球電子紙技術的領導者，元太致力於透過先進的製造技術，提供創新產品，並將永續發展設為公司的重點方向。在產品在設計和製造過程中儘可能減少碳排放，並透過碳足跡認證作為永續框架，讓客戶於設計和整合電子紙產品時參考。

元太科技已設定積極永續目標，預定於2040 年實現淨零碳排放（Net Zero）及2030年實現 RE100 的目標，即屆時元太全球廠區及辦公室所需的電力均來自再生能源

截至2023年底，元太全球的運營和銷售據點已提前達到RE36的目標，而在美國麻州境內兩處、加州Fremont工廠和辦公室，以及位於日本東京與韓國首爾的業務辦公室，已達成100%使用可再生能源。2023年9月，元太基於科學的溫室氣體減排目標，已獲得科學基礎目標倡議（SBTi）的驗證和核可。根據富時羅素綠色收入 2.0 數據模型，元太被認定為99.9%的收入屬於綠色收入，凸顯了電子紙產品對環境的正面影響。

元太 再生能源 製造業 電子紙

延伸閱讀

仲恩細胞製劑廠完工 啟動美國臨床二期規劃

拜登晤越南新領導人蘇林 盼深化美越關係

中國朝太平洋試射洲際飛彈 專家分析對美傳遞訊號

中國高調射彈、隱細節 分析：恐嚇全球 傳遞3重信號

相關新聞

台積電落腳嘉義帶動產業發展 家樂福也看準商機插旗

台積電嘉義廠如火如荼施工，未來嘉義縣就業人口有望增加，帶動周邊產業發展，除了華泰名品城Outlet插旗，家樂福也看準商機...

內政部擬明年修法強制興建淨零建築 估不影響房價

內政部今天在行政院會報告「淨零建築轉型推動策略」，預計明年透過修法，強制民間新建建築必須符合建築能效規範。內政部建築研究...

估第4季買氣降…永慶葉凌琪：單季交易量恐寫新低 這產品價格下修壓力大

永慶房產集團業務總經理葉凌棋26日在第4季永慶房屋趨勢前瞻報告記者會中表示，在銀行房貸緊縮下，加上9月19日央行實施第七...

全台前8月房地合一稅437.6億 這縣市居六都稅收王、桃園年增1.2倍

年初至今房市多頭，政府稅收大進補。住商機構觀察財政部數據，全台前8月個人房地合一稅共達437.6億元，其中以台中市81....

元太獲第九屆美國麻薩諸塞州最佳製造商獎項

全球電子紙領導廠商E Ink 元太（8069）科技26日宣布，美國麻薩諸塞州政府在第九屆製造業大獎中，肯定E Ink 元...

央行打房海嘯全面衝擊10大行政區 房產專家揭投資客6種下場

央行祭出打炒房措施引發各界關注，打房海嘯全面衝擊全台即將交屋戶數前10大的行政區，包括台中、新北及桃園都入榜。房市專家Sway在臉書指出，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。