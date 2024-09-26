元太獲第九屆美國麻薩諸塞州最佳製造商獎項

全球電子紙領導廠商E Ink 元太（8069）科技26日宣布，美國麻薩諸塞州政府在第九屆製造業大獎中，肯定E Ink 元太科技為年度最佳製造商獎。最佳製造商獎大獎表彰E Ink長期在麻州生產製造電子紙顯示器，自2009年以來已取得Billerica和South Hadley兩地的廠區設施與土地，積極生產最先進的電子墨水材料和薄膜產品，並計劃進一步擴大生產規模，同時，公司也積極在工廠內投資自動化，以在充滿挑戰的製造環境中保持競爭優勢。

「在政府與產業的共同努力下，馬薩諸塞州已成為美國先進製造業的領導者，也是在地企業的最佳後盾。」元太科技董事長李政昊表示：「元太科技致力於開發創新技術、提升生產製造水準，並為麻州居民創造更多的就業機會。」

元太科技在麻薩諸塞州生產的電子紙墨水材料，已應用於全球數百萬台著名品牌的電子書閱讀器、電子紙貨架標籤，還包括世各地的交通標誌或公車站牌。元太創新的電子紙技術，為需要低耗電且用眼友善顯示的多種應用情境，提供完整解決方案。

作為全球電子紙技術的領導者，元太致力於透過先進的製造技術，提供創新產品，並將永續發展設為公司的重點方向。在產品在設計和製造過程中儘可能減少碳排放，並透過碳足跡認證作為永續框架，讓客戶於設計和整合電子紙產品時參考。

元太科技已設定積極永續目標，預定於2040 年實現淨零碳排放（Net Zero）及2030年實現 RE100 的目標，即屆時元太全球廠區及辦公室所需的電力均來自再生能源。

截至2023年底，元太全球的運營和銷售據點已提前達到RE36的目標，而在美國麻州境內兩處、加州Fremont工廠和辦公室，以及位於日本東京與韓國首爾的業務辦公室，已達成100%使用可再生能源。2023年9月，元太基於科學的溫室氣體減排目標，已獲得科學基礎目標倡議（SBTi）的驗證和核可。根據富時羅素綠色收入 2.0 數據模型，元太被認定為99.9%的收入屬於綠色收入，凸顯了電子紙產品對環境的正面影響。