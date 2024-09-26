央行打房海嘯全面衝擊10大行政區 房產專家揭投資客6種下場

央行祭出打炒房措施引發各界關注，打房海嘯全面衝擊全台即將交屋戶數前10大的行政區，包括台中、新北及桃園都入榜。房市專家Sway在臉書指出，這些應該有8成都是投資客，而且價格應該都買得比現在還低些。

如果手上沒錢又硬是要投機房地產的，更會出現6大狀況，包括少賠就是賺、接受高利貸、賣股撐房、算租金、消費緊縮及輿論戰。

1.少賠就是賺：短期投資的房子能賣就賣，小賠一點也是賣，今年不賣明年就更多人想賣，到時會更難賣。

2.接受高利貸：真首購的房貸為2.185%，真投資則為2.6%以上，貸款成數不夠的話，7%信貸也得吞，但交屋還是得賣屋，只是沒了下一個盲目投資客，會撐得很辛苦。

3.賣股撐房：台積電股票有賺的就出一出，看可以繳幾期的本息平均攤還。

4.算租金：本息平均攤還VS.租金，別人家的小孩可否支撐獲利，還是要算一下，別忘了少子化大海嘯再3年就來，接著4年後這些人出社會，連租屋族都會少到讓人懷疑人生，只剩外勞移工。

5.消費緊縮：支出增加但收入減少，投資客也會發現過去的有錢人，怎突然不敢花錢了。

6.輿論戰：已經有建商賣房子硬說自己沒差依舊賣得好，客人依然搶購中。Sway直言，「那太棒了給他去搶吧，現在哪來的投資客」。至於現金購屋的那些人，此時當然還有洗錢需求，就看買的是真豪宅還是假豪宅。

據經濟日報的報導指出，目前央行第7波信用管制，打炒房最新進度為「繼承者」與「有換屋需求」的民眾可能視情況排除適用，不過現階段還在資料蒐集，央行內部正在研議中，尚未有結論。