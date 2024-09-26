內政部擬明年修法強制興建淨零建築 估不影響房價

內政部今天在行政院會報告「淨零建築轉型推動策略」，預計明年透過修法，強制民間新建建築必須符合建築能效規範。內政部建築研究所指出，依據目前社宅推動綠建築情形估算，對營建造價影響並不大，相信不至於造成房價波動。

內政部今天在行政院會報告「淨零建築轉型推動策略」，目前策略是以公有社會住宅帶頭節能減碳，同時鼓勵民間建築改善能效，3階段里程碑將是2030年公有新建建築物達成建築能效1級或近零碳建築；2040年，50%既有建築物更新為建築能效1級或近零碳建築；2050年100%新建建築物及超過85%建築物為近零碳建築。

報告指出，依據目前進度，第一階段目標，也就是公有新建建築物達建築能效1級或近零碳可提前至2026年7月1日達成。為了持續達標，內政部報告也顯示，明年預計透過修法，強制民間新建建築符合淨零建築效能，藉以落實2050淨零排放的國家政策。

媒體詢問，推動淨零建築是否會提高營建成本，內政部主秘黃駿逸出席政院會後記者會時表示，對此正聽取各界聲音，並與產業界座談交流了解情形。內政部建築研究所長王榮進在記者會補充表示，除了與業界溝通聽取意見外，根據目前社會住宅推動綠建築情形來看，其實對造價影響並不大，不至於造成房價波動。

對於將修法強制民間新建建築符合淨零建築效能，黃駿逸說明，民間建築數量很大且牽涉民眾權益，因此強制民間新建建物部分將透過修法處理，由國土署審慎研議中，同時政府也會透過鼓勵跟補助的方式，推動民間既有建築達標淨零建築效能，後續詳細作業將由建研所仔細研議跟推動。