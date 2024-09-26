不受打炒房影響 「這檔營建股」逆勢突圍創下歷史新高

央行祭出打炒房措施後，營建指數直接重挫，並在原地盤整，不過皇昌（2543）卻逆勢突圍，股價反向創高，26日大漲逾7%，收81.7元，創下歷史新高。

央行第七波選擇性信用管制，被稱作史上最重房市管制措施，新增規範自然人名下有房屋者，其第一戶購屋貸款不得有寬限期，且第二戶、第三戶以上房貸最高成數也下降。

不過為避免「濫殺無辜」，央行總裁楊金龍24日於立法院備詢時說明，央行都有持續聆聽各方意見，會盡快提出相關的協助措施或排除條款。

台經院產經資料庫研究總監劉佩真分析，央行針對投資投機的打擊力道強勁，但接下來將提出的配套措施應該會延續先前的政策基調，不影響首購、自住族群，以及都更、危老。

皇昌承接多項公共工程，去年新承攬台北市捷運工程局的環狀線北環段捷運軌道工程，在建工程有中和安邦段青年社會住宅、三峽國光段 (二期) 青年社會住宅、第三座液化天然氣接收站建港及圍堤造地、桃園市中壢運動公園區段徵收工程等，以在建工程餘額占比來看，皇昌以海事工程、軌道工程為主，皆占比超過4成。

在捷運工程、橋梁建設、建築工程、海事建設等挹注下，皇昌第2季營收達39.51億元、年增46.5%，毛利率達32.8%，較去年同期大增26個百分點，單季稅後純益達9.11億元，較去年同期激增9.2倍，單季每股純益達3.29元。

23日股東臨時會通過盈餘轉增資等案，皇昌表示，由於國內重大基礎建設單一標案預算金額動輒百億元以上，透過盈餘轉增資後，公司資本額擴大，集團將能承攬股本10倍、規模更大的工程案，有利皇昌提升工程承攬的額度和級距。

皇昌26日延續25日漲勢，更一度漲至82.8元，收81.7元，創下歷史新高，統計自今年以來漲幅高達232%。