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泓德能源改列一般板上市 今年營收目標突破100億元

中央社／ 台北26日電

泓德能源今天改列一般板上市，總經理周仕昌表示，今年營收目標突破新台幣100億元，明年將再成長2至3成水準，海外市場將是營運成長主要動能。

泓德能源累計前8月營收52.36億元，較去年同期成長114.3%。周仕昌說，在嘉義與台南工程案陸續入帳挹注，下半年業績可望逐季攀高，全年營收目標將逾100億元。

周仕昌表示，泓德能源積極擴展海外市場，已有具體成果，在日本成功拿下長期脫碳素儲能系統容量市場標案，另與澳洲電力零售商ZEN Energy在光儲電廠使用、虛擬電廠及儲能案場開發合作，未來將進一步合作綠氫等綠色能源事業。

周仕昌說，泓德能源未來不排除展開併購行動，同時透過策略合作，擴大營運規模版圖，打造電力基建管理平台，可望推升明年營收再成長2至3成水準。

泓德能源 營收 電廠

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