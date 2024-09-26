遠東新與明基材料攜手合作 將電子廢棄物轉為紡織品

遠東新（1402）26日宣布，將與明基材料旗下的機能織物品牌Xpore攜手合作，推出突破性的「e2cycle」PET回收技術，這項技術可將電子廢棄物轉化為高品質回收PET材料，提供全新的PET回收途徑，並可應用於高階機能服飾，這項新技術並將於2024年台北紡織展（TITAS）M2101號展位亮相。

根據聯合國訓練研究所（UNITAR）、國際電信聯盟（ITU）發布的《2024年全球電子廢棄物監測報告》顯示：全球電子垃圾達6200萬公噸，但因回收機制與量能不足，僅22.3％被妥善回收處理。

明基機能織材事業處長李冠緯表示，電子廢棄物中含有相對大量的PET材料，藉由明基材料電子業的背景以及材料特性的know-how，結合遠東新世紀在紡織業的豐富的開發及製造專業，共同推出「e2cycle」創新PET回收技術，將電子廢棄物有效轉化成紡織材料，在推動循環經濟同時也解決了PET短缺的問題，新增了一個電子廢棄物回收途徑。

遠東新表示，在「e2cycle」合作案中，明基材料與遠東新世紀透過物理回收技術，成功將電子廢料轉化為明基材料旗下機能織物品牌Xpore的布料及PET薄膜，並進行貼合製成100％不含PFC的單一材質PET防水機能織品，供各大時尚品牌使用。這項技術不僅推動了電子廢棄物的再利用，還能應用於高階機能服飾，為市場提供更具附加價值的回收PET解決方案。

遠東新指出，透過電子垃圾回收轉換為PET材料，目前會從面板、顯示器等PET含量高的優先開始轉化，後續會往更廣泛的滑鼠、鍵盤等電子垃圾邁進。

憑藉材料科學與供應鏈管理的專業知識，明基材料與遠東新世紀將加速「e2cycle」技術的商業化落地。遠東新指出，「e2cycle」是推動紡織業永續發展的重要一步，這項技術將電子與紡織兩大行業連結，滿足了市場對永續材料的迫切需求。

在今年、2024年台北紡織展（TITAS），可深入了解「e2cycle」創新回收技術，見證電子廢棄物如何轉化為高性能紡織品，並探索這項技術如何顛覆紡織業的永續未來。