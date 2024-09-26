泓德能源今改列上市 第4季營運樂觀

泓德能源（6873）26日改列一般板上市，至8月底止營收累計已達52.36億元，較去年同期增加114.3%。市場推估，泓德能源第4季將認列大型電廠工程案，預估營收表現「將月月增」，為全年最高峰。

泓德能源2023年全年營收58.39億元，較前一年成長15.39%，且2022年及2023年連續兩年度基本EPS均有8元以上，分別為8.18元及8.36元。

泓德能源為全國第一家於創新板上市並掛牌交易（2023/3/6）的能源公司，也是全國第一家於創新板送件申請（2024/3/14）轉板改列一般上市的公司。2024年4月12日經審核通過核准改列一般板，轉板前被納入MSCI全球小型指數成分股，顯見泓德能源實力與財務表現深獲臺灣證券交易所、國內與國際投資人肯定。

泓德能源將以「探索智慧能源點線面，連結全球能源無界」為主題，參與10月2日至4日在南港展覽館2館舉辦的台灣國際智慧能源周，現場將展示泓德能源集團的全方位智慧能源解決方案，還有獎品豐富的展區活動。另外也將首次推出線上直播節目，可即時收看由泓德能源集團各領域專家帶來的精彩內容。泓德能源綠能小學堂講師「綠寶」也將在能源周首次現身，來泓德能源展區參加合照活動或捕捉現場的綠寶，完成指定步驟即可獲得高人氣的「綠寶」貼圖！

泓德能源挾五個第一優勢搶海內外商機，包括「最國際化的能源平台」、「最完整的垂直整合平台」、「最多土地的庫存平台」、「最大的資產管理平台」、「最完整的技術整合平台」，除深耕台灣外，今年上半年進軍國際市場也有具體商務成果。因布局眼光精準，泓德能源手握充足土地庫存量，可穩定建置光電案場與儲能案場，2024年目標光電開工量體350MW、儲能開工量體120MW，是「最多土地的庫存平台」。

「最國際化的能源平台」顯示在泓德能源在日本與澳洲的具體成果，不僅在日本成功拿下長期脫碳素儲能系統容量市場標案，為台灣第一家打入日本儲能系統容量市場的公司。另與澳洲電力零售商ZEN Energy簽定備忘錄，合作內容包含光儲電廠使用協議（Tolling Agreement）、虛擬電廠（VPP）合作及儲能案場開發，未來將攜手合作綠氫等綠色能源事業。泓德能源未來將透過收購與策略合作，擴大營運規模版圖，打造電力基建管理平台。