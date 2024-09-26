「2024臺中自行車周」登場 業界普遍看好景氣春燕到來

一年一度「2024臺中自行車周Taichung Bike Week」盛大登場，台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，今年台中自行車週參展家數較去年多出近兩成，顯示業界普遍看好景氣春燕到來。業者也預估，最快今年第4季，最晚明年第2季，庫存就能調回健康水位。

「臺中自行車周」為亞洲最具指標性的產業展會，今年展期自24日至27日一連四天於台中金典酒店、長榮桂冠酒店、永豐棧酒店會場盛大登場，吸引在地知名零配件大廠桂盟(KMC)、台萬(Marwi)、久裕興業、頂級花鼓崑藤工業及自行車電動系統凱納(HYENA)等總計近380家廠商參展。

部分大廠如速聯(SRAM)則移師自家公司，展示未來將推出的新品，吸引全球自行車產業鏈買主來到台中參展採購，今年台中自行車周參展家數較去年多出近兩成，顯示業界普遍看好景氣春燕到來。

黃于珊表示，台中為全球高級自行車生產及研發重鎮，而盧秀燕市長相當重視會展產業，並多次表達要讓台中產業躍上國際舞臺與國際接軌。

為迎接自行車景氣好轉，待台中國際會展中心明年正式啟用後，期待「臺中自行車周」移師會展中心舉辦，擴大台中自行車會展規模成為國際級的大型展覽，更結合城市森林之肺-中央公園，讓獨特的自行車設備零件展會，成為獨領國際風潮的永續生態場域。

黃于珊也期盼吸引全球品牌商，及更多自行車愛好者來到台中參展及參觀交流，提升產業曝光度、品牌知名度與市場競爭力，發揮前店後廠的自由港優勢，使台中成為自行車產業的代名詞。

黃于珊說，自行車產業在台中的六大產業中，可謂是獨占鰲頭，不僅有著全球兩大巨頭─巨大、美利達坐鎮，更有超過400家的零組件產業鏈廠商為台中在地業者(約占全台45%)，在全球市場具有動見觀瞻的指標地位及話語權。

此外，自行車產業除了經濟發展，更可連結ESG淨零碳排議題推動觀光旅遊、休閒運動產業，搭配台中市政府自行車嘉年華、時代騎輪節等各大活動盛事，比照三月瘋媽祖的模式發展出「九月瘋鐵馬」，結合台中市93條自行車道、長度超過780公里，六都第一的優勢，打造成為名符其實的國際自行車之都。

全球自行車踏板坐墊零組件大廠台萬工業董事長白政忠，同時也是財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心董事長及台中市金手獎得獎廠商協進會理事長，他表示，台中為全球高端自行車產業鏈基地，自2022年第4季一般自行車成車市場停滯，高庫存問題導致客戶不斷砍單，業者歷經近兩年無單可接至今庫存去化才進入尾聲，「最快今年第4季，最晚明年第2季，庫存就能調回健康水位」。

多數廠商回饋，儘管今年參展家數及國際買主參觀人數尚未回到疫情前水準，但今年新車接單狀況相較去年成長約八成，更以高階自行車、電動輔助自行車相關零組件廠商最旺，再再顯示產業升級是必然趨勢，產業已朝向高值化、電動化、智慧化前進。

白政忠補充，鑒於中國大陸自行車市場復甦力道強勁，以中國大陸為主要銷售通路的參展商，大多能夠明顯感受到訂單回溫，而歐美市場則因奧運加持、美國降息等因素，今年市場逐漸復甦至明年將春暖花開，特別是在歐美高端客群的修補市場已漸入佳境，而OEM代工市場預估明年逐漸回溫，且已明確出現喜訊。

全球第二大自行車零組件製造商-愛爾蘭商速聯集團於自家亞洲研發中心展出，台灣分公司總經理陳鴻毅表示，速聯目前在台中有四個廠區，分別是神岡的台灣總部、豐洲一廠與二廠、西屯區的亞洲開發中心，近年全球各大企業紛紛前往東南亞投資設廠，速聯集團反而「根留台灣」加碼投資百億元擴建潭子新廠。

陳鴻毅說明，速聯新廠8月已開始動工興建，預計2026年底或2027年初舉行落成典禮。這項投資將帶動台灣中部相關產業的蓬勃發展，屆時台灣的三座製造廠、倉庫及研發中心將整合於速聯台灣中心，並成為速聯在全球自行車零件供應鏈中的重要一環，同時也將帶動中部地區關鍵零組件的全面提升。