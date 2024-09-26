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基地20坪也能蓋！一表看北台灣10大迷你案

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
示意圖。圖／住展雜誌提供
示意圖。圖／住展雜誌提供

住展雜誌彙整北台灣歷年推出小基地的集合式住宅建案（不含透天），前十小案面積落在19.5至30.9坪，，今年在台北市捷運信義安和站生活圈推出的新成屋「沃和」，基地坪數為20.8坪來到史上次小、近10年最小，僅比2013年台北市伊通街巷弄宅「三境ｅ通」的19.5坪多出1.3坪。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，統計中北台灣10筆迷你案，有6筆位於台北市，以歷年低於百坪案的比例觀察，台北市亦占了50.1%，由於台北市腹地小且開發飽和，難覓大型素地，小基地可通過危老方式整合，成本也相對低，推出小宅的市場接受度又不錯，要是還位於熱門地帶，更顯有利可圖，建商對於小基地抱持一定興致。

觀察近年台北市基地百坪以內的推案，平均開價達每坪126.8萬元，此次數據中的「沃和」開價來到單坪140萬元，「金星斐麗」也有每坪128.7萬元的待售物件，各有大安與天母門牌加持，小基地在價位發揮上一點都不小。

除了台北市外，去年在桃園市觀音工業區的「璞居」，前年在新北市新莊區的「沐之森」和「智寶360+」均可見基地面積僅25.1至27坪的公寓案，因具備產業區就業人口的住屋需求，或是交通機能和低總優勢，建商預期買氣下，對小案也有信心。

陳炳辰指出，事實上，這一兩年在新北市的三重區、桃園市的中壢區，以及新竹地區的東區、北區、竹北等地皆有小基地推案，發展不侷限於台北市。

由於小型土地或危老案取得成本低，戶數規劃不會太多，營造與持有不困難，再搶搭房市熱潮，訴求主流低總小宅，小基地就能創造大效益，像竹北市高鐵特區、三重區台北橋周邊目前的小基地案來到7、8字頭，顯露開發價值。

陳炳辰指出，接下來在台北市大安區、信義區、松山區、大同區又有基地低於百坪案即將上場，然央行大舉打房下，小基地小宅案常見的投資型買方退場，而對於自住客來說，這類產品每戶屋主需分攤較多公共設施面積，公設比偏高而挑戰接受度，排行資訊裡就有公設比高達百分之五、六十的案例，室內面積不到10坪，宜居性大打折扣，投資、自住兩頭空，後況變數不小。

歷年北台灣前10小基地集合住宅建案。資料來源／住展雜誌
歷年北台灣前10小基地集合住宅建案。資料來源／住展雜誌

建商

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