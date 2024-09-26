小宅成主流 北市大安區出現建案基地僅20.8坪

都會區寸土寸金，加上若要改建土地整合難度也高，住展雜誌彙整北台灣歷年推出小基地的集合式住宅建案（統計範圍為公寓、華廈、大樓建築，不含透天），前十小的排行中，面積落在19.5至30.9坪。

以今年在台北市捷運信義安和站生活圈推出的新成屋「沃和」，基地坪數為20.8坪成為第二小。僅比2013年台北市伊通街巷弄宅「三境ｅ通」的19.5坪多出1.3坪。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，北台灣10筆迷你案，6筆都位於台北市，以歷年低於百坪案的比例觀察，台北市也占了50.1%，出於首都腹地小且開發飽和，難覓大型素地，小基地可通過危老方式整合，成本也相對低，推出小宅的市場接受度又不錯，若位於熱門地段，建商對小基地就會抱持興致。

另近年台北市基地百坪以內推案，平均開價達每坪126.8萬元，此次數據中的「沃和」開價來到單坪140萬元，「金星斐麗」也有每坪128.7萬元的待售物件，各有大安與天母門牌加持，小基地在價位發揮上一點都不小。

除台北市外，去年在桃園市觀音工業區的「璞居」，前年在新北市新莊區的「沐之森」和「智寶360+」基地面積都僅是25.1至27坪公寓案。

這一兩年新北市三重區、桃園市中壢區，以及新竹地區東區、北區、竹北等地也有小基地推案，由於小型土地或危老案取得成本低，戶數規劃不會太多，營造與持有不困難，再搶搭房市熱潮，訴求主流低總小宅，小基地就能創造大效益。