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A20 預售實登爆冷門 信義房屋：青埔外溢現象

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋詹智偉指出，青埔的外溢效應影響A20的發展，單價不僅較青埔低，生活機能也更貼近市區，具備房價與生活便利的雙重優勢。（圖:信義房屋提供）
信義房屋詹智偉指出，青埔的外溢效應影響A20的發展，單價不僅較青埔低，生活機能也更貼近市區，具備房價與生活便利的雙重優勢。（圖:信義房屋提供）

桃園113年第2季機捷沿線買賣交易行情分析統計出爐，由青埔特區平均單價56萬穩居冠軍寶座，其中A20預售實登單價45.2萬，與藝文特區中古屋單坪價格相同，引起網友熱烈討論表示，「A20跟藝文同價…太扯了吧！」、「你要把他當期貨看就不意外了」、「A20真的一片荒地，完全只有鐵皮圍牆」，也有網友認為「A20噴這麼高很正常，那邊只有預售」，桃園房市專家對此表示，A20預售房價與青埔中古屋相當，主要為青埔特區外溢現象所造成。

信義房屋桃一區協理詹智偉分析，A20相較於A21週邊物件，不僅屋齡更新，重劃區寬廣、整齊街廓居住環境更舒適，且A20許多中小型戶型案件，因市場需求強勁，單價容易推升。詹智偉強調，青埔的外溢效應也影響A20的發展，A20單價不僅較青埔低，生活機能也更貼近市區，具備房價與生活便利的雙重優勢。

詹智偉補充表示，佔地總面積50.5公頃且緊鄰中壢舊城區的A21站重劃區，近期正緊鑼密鼓進行公設施工，區域內規劃面積約31公頃的住宅區、商業區、宗教專用區、加油站專用區，有望和A20一起串聯中壢舊城區、青埔特區成為中壢發展新都心，未來發展指日可待。

雖然A20現在周邊除了交通利多外，看不到任何生活機能，但買房子多為看好10~20年後的發展，信義房屋中壢高中店主任宋律吾表示，過去草漯重劃區、客運園區也是一片田，現在因為青埔特區漲幅過快，也成為外溢購買熱區，而有「青埔下一站」稱號的「A20興南重劃區」，被看好未來發展性也不會讓人太驚訝。

許多有居住剛性需求買家無法等A20重劃區蓋好，便轉往捷運車程僅5分鐘的A21，找尋合適的中古屋物件。A21捷運環北站因鄰近老中壢商圈，生活機能已發展成熟，近期屋齡5年內新建案時價登錄都站上4字頭。宋律吾表示，但由於舊市區無大基地可蓋大型社區，許多買家便會選擇購買交通便利的A20重劃區預售屋，即便日後入住時有採買需求，也可前往生活機能完善的舊市區，畢竟路程也只有5分鐘而已。

信義房屋 捷運 重劃區

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