新竹同物件解約3次 信義房屋分享房貸解套方法

9月19日央行提出新的信用管制措施，現行環境下，名下有房者第一套購屋無寬限期，第二戶以上自備款成數需拉高，房貸市場目前剩下首購友善的環境。事實上限貸令開始時，就有新竹區1,500萬左右新成屋2房物件短期內解約3次的情形，反映房市交易困境，信義房屋光埔特區店經理林詩偉表示， 8月房市成交量確實有較7月少，其中關埔重劃區因高需求、高房價特性，當時即受滿水位限貸影響大。

林詩偉表示，受限貸影響，許多房仲同業房屋買賣交易合約會壓上特約，假設貸款成數不足則無條件解約，才會傳出同業房源反覆遭解約的情形發生。新竹地區房市受影響最明顯的區域之一為關埔重劃區，靠近科學園區的地理特性，潛在住戶多為園區工作者，受惠於地理位置之便及生活機能完善等利多，加上未來發展潛力高，房價持續看漲。

林詩偉指出，關埔區新成屋大多總價1房1,000萬起、2房2,000萬起、3房3,000萬起，若物件開價沒有高於行情太多，流通天數通常不超過半個月，且自住需求多、投資型客人相對少，單價8字頭，屬於高總價物件。然而受貸款水位影響，銀行放貸謹慎，客人需提高自備款，許多要購買第二屋的客人房貸卡卡，成成交量下降關鍵因素。

貸款卡卡，難道無解嗎？林詩偉分享，信義房屋會在交易前協助客戶尋找銀行評估貸款狀況確認可行後，才會進到合約流程，壓特約又解約的機率相對較低，且信義房屋與多家銀行合作密切，透過信義房屋配合指定窗口申辦貸款，核貸機會較高，但實際核貸仍依各行認定及客戶的信用狀況為準。除銀行，目前信義房屋也向壽險公司積極接洽合作方案，為房貸開源另闢路徑。

另外，林詩偉指出，若民眾有房貸需求，除商業銀行，也可諮詢信用合作社、農漁會、郵局，這些金融機構不受銀行法規影響，目前亦無水位問題，每家機構利率各不同，有可能相對銀行高，另外還有「農業版青安貸款」亦可考慮。