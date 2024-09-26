台灣首演音樂劇《搖滾教室》TOYOTA 邀麥當勞叔叔之家免費觀劇

和泰車（2207）集團關注台灣在地需求，貫徹日本豐田Producing Happiness for All 「量產幸福」精神，整合集團資源投入公益，透過TOYOTA冠名贊助的音樂劇《搖滾教室》活動，邀請麥當勞叔叔之家慈善基金會到場觀劇，期望藉由音樂劇中的生命故事，為需要幫助的族群傳遞正面且堅定的力量。

TOYOTA台灣總代理和泰集團長期推動「量產幸福 移動公益」迄今邁入第3年，捐贈免費 yoxi 計程車資源提供交通接駁服務；孩子因癌症、心臟病、罕見疾病需要就醫治療，許多疾病需要長期抗戰，這不僅是身體上的挑戰、更是心靈的考驗，漫長的就醫路途、交通住宿的支出，給病童家庭們帶來更大的壓力；透過免費住宿與關懷服務，麥當勞叔叔之家慈善基金會期望為這些跟病魔奮鬥的兒童家庭提供一個「出門在外的家」。

和泰集團秉持「與美好台灣同行」的永續承諾，和泰集團致力透過移動本業為所有人創造幸福，藉由凝聚集團內部共識，建構出四大永續主軸「移動自由、社會共好、人才價值、環境友善」，這份藍圖融入在集團的日常營運之中，透過持續投入ESG行動，以移動創造感動，與美好台灣同行。

致力於滿足台灣各角落的交通移動需求，「量產幸福 移動公益」2023年開始與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，幫助入住在台北麥當勞叔叔之家的遠地就醫病童家庭，在辛苦來回奔波就醫、回診、復健時，有更舒適的移動方式。

今年5月，高雄麥當勞叔叔之家正式啟用，預計每年可以供7300個房間數的服務能量，yoxi 的公益接駁服務也隨之擴展，至今已累積捐贈近3,000趟的免費 yoxi 接駁服務。此次更邀請遠地就醫病童家庭免費欣賞由TOYOTA冠名贊助的音樂劇《搖滾教室》，這部音樂劇改編自2003年好萊塢破億的同名電影，經由大師安德魯·洛伊·韋伯重新創作，今年首度來到台灣。和泰集團希望受邀家庭能在充滿挑戰的治療過程中，透過音樂感受正面的鼓舞力量。