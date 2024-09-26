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中油鈦酸鋰材料試量產工場啟用 助力能源轉型與電池產業鏈發展

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
中油公司26日上午在高雄舉辦鈦酸鋰(LTO)負極材料試量產工場落成啟用典禮。記者吳秉鍇／攝影
中油公司26日上午在高雄舉辦鈦酸鋰(LTO)負極材料試量產工場落成啟用典禮。記者吳秉鍇／攝影

中油公司多年來積極推動電池材料研發，已順利完成年產千噸鈦酸鋰 (LTO) 負極材料試量產工場的建置，並於26日上午舉辦落成啟用典禮。宣告中油向電池材料產業邁出了關鍵的一步，為台灣儲能產業所需系統安全性提供新選擇。

落成啟用典禮在高雄市油廠國小太鼓隊氣勢磅礡的鼓聲中揭開序幕，由中油董事長李順欽、高雄市副市長李懷仁、經濟部國營事業管理司副司長劉起孝等人共同揭綵，

鈦酸鋰 (LTO) 試量產工場於111年3月動工，歷經2年多的努力順利竣工，中油秉持對環保的承諾，工場設計符合多項綠建築指標，並於113年獲得綠建築標章，彰顯生產與環境保護間可以取得平衡，也奠定中油綠能轉型的基石。

董事長李順欽在致詞時強調，LTO 材料具高安全性、超快速充放電及長壽命等特性，十分適用於對高功率及安全考量需求極高的大型儲能系統、電動巴士及半導體廠電動搬運設備等。中油研發團隊藉由材料改質及自動化連續製程，成功提升 LTO 材料的電容量並降低生產成本。

年產量千噸的工場啟用後，不僅是中油首次將研發成果投入商業化生產的工場，也是國內目前唯一可供應商業化LTO 材料的業者，中油將為國內利基型電池市場提供穩定且高品質的負極材料，強化國內電池產業鏈。

本次典禮邀請國內電池製造商格斯公司與恆科公司蒞臨，雙方在與會貴賓的見證下簽署採購合作意向書。這項採購合作展現中油在電池材料供應鏈中的重要性，為未來的長遠發展奠定了堅實的基礎，也展現中油與合作夥伴攜手推動國內新能源產業發展的決心，共同為台灣能源轉型注入前進的動力。

中油公司 半導體 環保 綠能

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