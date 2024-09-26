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信義房屋社區一家計畫20年 推生態旅行深度體驗

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋社區一家帶領民眾前往高雄美濃湖水雉復育工作站，見證社區營造成果。（圖:信義房屋提供）
信義房屋社區一家帶領民眾前往高雄美濃湖水雉復育工作站，見證社區營造成果。（圖:信義房屋提供）

信義房屋自2004年起推動社區一家「全民社造行動計畫」，以凝聚人心為核心，長期支持社區營造，如今社區一家計畫已邁入第20年，為強化民眾與地方社區連結，推出20週年系列活動。9月18日與長期深耕高雄的小鄉社造志業聯盟合作推出「美濃夏日行腳─濃time濃see」，一場兼具生態與藝術的小旅行，帶領民眾走訪美濃，感受當地水雉棲地改造成果與農地藝術的推動。

本次小旅行第一站造訪美濃湖水雉復育工作站，為2023年社區一家《幸福社區類》首獎得主，首度開箱將由廢棄鱉池改造而成的水草樂園，讓參與民眾認識當地水雉復育工作的發展歷程，以及水雉棲地所具有的動植物生態；透過採洗野蓮的體驗，了解當地經濟作物與生態保育間的共好，最後進行水草池浮潛活動，讓民眾下水體驗與觀察棲地所種植的水生植物，從五感感受水雉復育與棲地改造的成果。

首度開箱改造成果給民眾參訪體驗，美濃湖水雉復育工作站主任陳柏豪指出，有信義房屋社區一家計畫的肯定與支持，才得以在這一年間進行鱉池改造計畫，打造出屬於水雉的水草樂園，透過這次在地的行程，希望讓大家了解各地發生的故事，並實際走訪見證各地區為了打造更好的環境與生活所做的努力，進而影響更多人關注周遭發生的改變。

小旅行第二站造訪的是連續四年獲得社區一家肯定(2018年個人類首獎、2019年社區類首獎、2020~2021年社區類楷模獎)的果然紅工作室，在創辦人羅元鴻及蔡佳蓉夫妻檔的介紹下，帶著民眾漫步於園區，了解農地內一件件地景藝術創作的素材與靈感來源，欣賞在地素材與原料搖身一變成為地景創作；透過稻草編織體驗活動，實際利用在地素材進行體驗創作。參與民眾得以看見返鄉青年多年來的努力，將農業與藝術結合，讓美濃農村土地上長出藝術，為當地帶來改變與正面影響。

果然紅工作室創辦人羅元鴻有感而發表示，社區一家的支持，讓他在執行提案計畫時，感覺背後有一個助力，推動與支持他持續成長，並且與在地社區的居民、返鄉青年、在地團體等等，可以有所連結與合作，最終不會因為計畫執行結束，或是沒有社區一家獎助後，就無法持續進行。這幾年也體認到社區一家希望地方能夠凝聚在一起的精神，所以透過這次行程，希望帶給大眾了解社區營造的努力，不會只是一個人默默地做自己的事，而是透過你所做的事，去影響你身邊的人，你所在的社區，才會推動整個社區的發展與影響力。

信義房屋社區一家計畫邁入第20年，長期支持全台各地社區營造，信義房屋除了扮演社區天使投資人的角色協助社區圓夢外，也期望將社區所倡議的理念、故事分享給大眾，持續帶領民眾走入社區、認識地方，見證各地社區營造的努力與成果，協助擴大影響力。

信義房屋社區一家透過小旅行，深入高雄美濃，帶民眾感受農地藝術帶來的社造影響力。（圖:信義房屋提供）
信義房屋社區一家透過小旅行，深入高雄美濃，帶民眾感受農地藝術帶來的社造影響力。（圖:信義房屋提供）

信義房屋 社區營造 美濃

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