快訊

北約將領曝緊急備戰中！制定第三次世界大戰傷亡救援計畫

研究指近4成黑巧克力重金屬超標，還能吃巧克力嗎？教授解答

方文琳證實罹食道癌 為何會得9成男性患者的癌症？她自曝2致命習慣

台灣之光 2024 TOYOTA 全球夢想車繪畫大賽台灣榮獲世界大獎

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
8至11歲組最佳入圍獎：王元晟同學作品《建築製造車》。黃淑惠攝
8至11歲組最佳入圍獎：王元晟同學作品《建築製造車》。黃淑惠攝

「TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽」(TOYOTA Dream Car Art Contest) 自2004年創辦以來，邀請15歲以下的兒童發揮想像力，描繪出夢想中的未來交通工具。

而今年2024 TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽在台灣收到超過5萬的徵件數，並於全球各地收到超過70萬件作品，近期公布了全球大賽第17屆得獎者名單，其中來自台灣11歲王元晟同學的《建築製造車》榮獲最佳入圍獎，獲得日本豐田汽車頒發獎學金3,000美金及獎牌。

自TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽設立以來，來自144個國家的參賽作品總數高達940萬件，而每一屆都會評選出金獎(共3名)、特別獎(共2名)以及最佳入圍獎(共21名)*註1。而為了在每一屆的眾多作品中評選出當屆的優秀作品，會先於各國家舉行國內賽，再由當地之得獎作品晉級至全球大賽*註2。

全球大賽中之作品皆會由來自不同背景的世界級評審團進行評選，本屆世界大賽的評審團是由來自各領域的7位專家組成，包括藝術家、藝術總監、汽車記者、賽車部門經理以及來自日本豐田汽車公司的夥伴。評審們在選擇作品時，會從不同背景出發，彼此交流意見，並根據每件作品傳達的訊息、創意和藝術表現來進行評選。

不論是台灣國內賽還是全球大賽的評審們對於本次的作品皆評論道：「孩子們無限的創造力和想像力讓我們印象深刻，並給了我們許多靈感和能量」、「許多作品展現了孩子們對周圍事物的敏銳觀察，並表達了他們的內心世界」。

未來TOYOTA也將持續舉辦夢想車繪畫大賽，引導學童發揮無限想像力，畫下心目中的夢想車款，用創意感動整個世界。

世界大賽 日本 藝術家 豐田

延伸閱讀

Toyota Highlander歡慶上市25週年 小幅升級還推出限量版本！

大雨擋不住藝術活力 國泰兒繪畫出心中健康生活

Toyota GR Supra要裝上V8引擎了！但目前僅限賽道使用

TNCAP 撞測出爐TOYOTA SIENTA獲四星、特斯拉MODEL Y於12月公布

相關新聞

陽明董座蔡豐明將向董事會提報兩大計畫：「長期造船」與「員工調薪」

陽明海運（2609）董事長蔡豐明領軍衝刺維持陽明在全球海運市場地位，陽明目前全球排名前十名，2025年中會啟動長期造船計...

小宅成主流 北市大安區出現建案基地僅20.8坪

都會區寸土寸金，加上若要改建土地整合難度也高，住展雜誌彙整北台灣歷年推出小基地的集合式住宅建案（統計範圍為公寓、華廈、大...

A20 預售實登爆冷門 信義房屋：青埔外溢現象

桃園113年第2季機捷沿線買賣交易行情分析統計出爐，由青埔特區平均單價56萬穩居冠軍寶座，其中A20預售實登單價45.2...

新竹同物件解約3次 信義房屋分享房貸解套方法

9月19日央行提出新的信用管制措施，現行環境下，名下有房者第一套購屋無寬限期，第二戶以上自備款成數需拉高，房貸市場目前剩...

中油鈦酸鋰材料試量產工場啟用 助力能源轉型與電池產業鏈發展

中油公司多年來積極推動電池材料研發，已順利完成年產千噸鈦酸鋰 (LTO) 負極材料試量產工場的建置，並於26日上午舉辦落...

台灣之光 2024 TOYOTA 全球夢想車繪畫大賽台灣榮獲世界大獎

「TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽」(TOYOTA Dream Car Art Contest) 自2004年創辦以來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。