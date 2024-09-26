台灣之光 2024 TOYOTA 全球夢想車繪畫大賽台灣榮獲世界大獎

「TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽」(TOYOTA Dream Car Art Contest) 自2004年創辦以來，邀請15歲以下的兒童發揮想像力，描繪出夢想中的未來交通工具。

而今年2024 TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽在台灣收到超過5萬的徵件數，並於全球各地收到超過70萬件作品，近期公布了全球大賽第17屆得獎者名單，其中來自台灣11歲王元晟同學的《建築製造車》榮獲最佳入圍獎，獲得日本豐田汽車頒發獎學金3,000美金及獎牌。

自TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽設立以來，來自144個國家的參賽作品總數高達940萬件，而每一屆都會評選出金獎(共3名)、特別獎(共2名)以及最佳入圍獎(共21名)*註1。而為了在每一屆的眾多作品中評選出當屆的優秀作品，會先於各國家舉行國內賽，再由當地之得獎作品晉級至全球大賽*註2。

全球大賽中之作品皆會由來自不同背景的世界級評審團進行評選，本屆世界大賽的評審團是由來自各領域的7位專家組成，包括藝術家、藝術總監、汽車記者、賽車部門經理以及來自日本豐田汽車公司的夥伴。評審們在選擇作品時，會從不同背景出發，彼此交流意見，並根據每件作品傳達的訊息、創意和藝術表現來進行評選。

不論是台灣國內賽還是全球大賽的評審們對於本次的作品皆評論道：「孩子們無限的創造力和想像力讓我們印象深刻，並給了我們許多靈感和能量」、「許多作品展現了孩子們對周圍事物的敏銳觀察，並表達了他們的內心世界」。

未來TOYOTA也將持續舉辦夢想車繪畫大賽，引導學童發揮無限想像力，畫下心目中的夢想車款，用創意感動整個世界。