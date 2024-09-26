北台十大迷你案曝 開價不輸人、公設比達60%

住展雜誌彙整北台灣歷年推出的小基地集合式住宅案（不含透天），前十小面積落在19.5至30.9坪，今年在台北市捷運信義安和站生活圈推出的新成屋「沃和」，基地坪數為20.8坪來到史上次小。

至於最小，為2013年台北市伊通街巷弄宅「三境ｅ通」，僅19.5坪。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，統計北台灣10筆迷你案，有6筆位於北市，以低於百坪推案觀察，台北市也占了一半。

主要是北市腹地小且開發飽和，難覓大型素地，小基地可通過危老方式整合，成本也相對低，推出小宅的市場接受度不錯，若位於熱門地段，也有利可圖，建商對於小基地因此仍有興致。

觀察這些迷你建案，史上次小的「沃和」開價單坪140萬元，另外「金星斐麗」也有每坪128.7萬元的待售物件，各有大安與天母門牌加持，小基地在價位發揮上一點都不小。

除了台北市外，去年位於桃園市觀音工業區的「璞居」，前年在新北市新莊區推出的「沐之森」和「智寶360+」，基地面積僅25.1坪至27坪，上述建案分別具產業區，交通機能和低總優勢。

陳炳辰表示，這一兩年新北三重、桃園中壢區，以及新竹東區、北區、竹北等地都有小基地推案。

主要是小型土地或危老案取得成本低，搶搭房市熱潮，訴求主流低總小宅，小基地往往能創造大效益，像竹北市高鐵特區、三重區台北橋周邊目前的小基地案來到7、8字頭，顯露開發價值。