漢田生技掛牌上櫃股價漲逾1成 今年營收將挑戰新高

液劑軟袋保健食品代工廠漢田生技今天以118元掛牌上櫃，早盤股價最高至133元，漲幅12.7%。漢田生技董事長李雨霖表示，隨著各品牌大廠逐步將玻璃瓶改為鋁箔軟包裝，今年營收、獲利有望挑戰歷年新高。

漢田生技主要經營項目為液劑、晶凍保健食品的研發、ODM及OEM代工，提供保健食品從配方設計至殺菌軟袋充填包裝的一站式代工服務。

李雨霖說，鋁箔軟包裝價格比玻璃瓶成本低，不少廠商都會選用鋁箔軟包裝。漢田生技也從事保健食品原料開發，除了原有的員林廠外，溪湖總廠今年也已啟用。

以財務表現來看，漢田生技2023年營收新台幣6.25億元，年增106.65%，稅後純益1.48億元，每股純益7.66元。今年上半年營收3.96億元，年增60.5%，稅後純益8184萬元，年增60.4%，每股盈餘3.24元。

漢田生技代工大客戶軒郁今年主力品牌邀請韓星擔任產品代言人，銷售衝高，讓漢田生技業績受惠。另一客戶正官庄董事長具在豪日前表示，未來計劃將在台灣生產正官庄的產品，除了台灣外，也要輸出東南亞地區。

李雨霖表示，近期加速外銷市場開發，已拓展香港、馬來西亞、新加坡、泰國及中國大陸客戶，隨著國內外知名保健食品品牌大廠陸續推出液劑機能性飲品，並擴展海外市場，新客戶、新產品及新銷售區域的擴展下，將為漢田生技挹注成長動能。