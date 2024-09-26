快訊

方文琳證實罹食道癌！為何會得9成男性患者的癌症 方文琳自曝2致命習慣

中職／愛爾達轟「打假球豬狗不如」 陳致遠深夜刪文稱目的達到了

土城騎士疑疲勞駕駛恍神衝撞超商 玻璃碎裂貨架倒塌慘狀曝光

陽明董座蔡豐明將向董事會提報兩大計畫：「長期造船」與「員工調薪」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明海運董事長蔡豐明2025年集團將向董事會提報兩大計畫，包括「長期造船」與「員工調薪」計畫。記者黃淑惠/攝影
陽明海運董事長蔡豐明2025年集團將向董事會提報兩大計畫，包括「長期造船」與「員工調薪」計畫。記者黃淑惠/攝影

陽明海運（2609）董事長蔡豐明領軍衝刺維持陽明在全球海運市場地位，陽明目前全球排名前十名，2025年中會啟動長期造船計畫，積極評估全球適合的船廠，要拉高陽明在全球海運市場能見度；配合國家政府政策，明年將向董事會提報員工的調薪計畫。

蔡豐明表示，2025年集團將向董事會提報兩大計畫，包括「長期造船」與「員工調薪」計畫，期望在最短時間同仁跟董事會能有更多共通的方向，會有更多新的遠景及目標，朝著利基市場航線航商目標挺進，陽明全世界船隊排名第十名，必須要有中、長期造船計畫，才能厚實陽明的競爭力。

陽明的造船計畫會先從舊船的汰換開始，要維持現有的運力，船隊有自有跟租約的比重要進行調整，目前半數以上的自有船舶平均20歲以上，未來要陸續進行汰換，陽明要維持世界航商的競爭能力，會進行造船計畫的全新評估規劃。

貨櫃運輸依舊是陽明的核心事業，陽明有周邊的業務包括好好物流、光明、貨櫃碼頭布局，陽明要不斷的思考如何引進新商業模式，讓散裝船的業務造船也要做整體規劃。

陽明的策略明確，員工一起朝著營運方向跟策略挺進，公司獲利員工也會享有合理的分潤，配合國家政策，明年也會跟董事會提調薪計畫，照顧員工，給員工最好的福利。

造船的策略，要選擇最適合的選項，也會持續評估節能船，明年上半年會確定中、長期的造船計畫；租進船舶會考慮買回，去年到今年共買回10艘租約船舶，船舶的自有比重提升4%，自有船舶運力為49%。

陽明船舶概況，2024年船舶總艘數及運力為94艘及70.7萬TEU，較2023年少267 TEU，主要是短租船置換後個別運力差異；藉購置現成長租船提升成本競爭力，預計2024年底自有船艘數將增加至61艘，自有運力增加至34.7萬TEU。

董事長 造船 陽明海運

延伸閱讀

00960亮2根漲停板…獲利了結快下船！老牛「會賠錢」：00934、00936溢價7%就收斂

陽明海運：美東罷工 港口將停擺

外資回來了！狂買大型股 鴻海、台塑、中鋼都擠進前十名

00960單日狂飆「兩根漲停板」19.84％！ 專家示警：溢價收斂再買不然明天恐變驚嚇200％

相關新聞

星宇拚今年獲利倍數成長 董座張國煒：台灣囝仔韌性強

星宇航空即將要在10月上市掛牌，董事長張國煒昨（25）日表示，星宇去年「賺不多但是很厲害」，估今年會倍數成長；明年有望打...

陽明董座蔡豐明將向董事會提報兩大計畫：「長期造船」與「員工調薪」

陽明海運（2609）董事長蔡豐明領軍衝刺維持陽明在全球海運市場地位，陽明目前全球排名前十名，2025年中會啟動長期造船計...

電動輔助自行車閃電標章未到手就打廣告 公平會開罰

微笑元素創意概念有限公司於網站銷售電動輔助自行車，廣告宣稱「具台灣合法上路閃電標章」，惟尚未取得但就在廣告宣稱，公平會委...

中鋼開發新世代壓縮機馬達用電磁鋼 效率提升還能省電

中鋼長期開發低鐵損及高導磁率的馬達用電磁鋼，以提升馬達效率、減少電力消耗，近日依照美洲地區客戶需求，成功開發出50CS4...

擴大在台營運 Klook 台灣看上三城市

亞洲主要旅遊行程、娛樂電商平台Klook計畫在台擴大營運，找尋新辦公室據點。Klook共同創辦人暨執行長林照圍（Etha...

中鋼成功開發新世代壓縮機 馬達用電磁鋼

馬達在工業領域占有重要地位，廣泛應用於家電、電子、自動化及汽車等產業，台灣2023年整年用電量約2,765億度，其中超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。