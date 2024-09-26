陽明董座蔡豐明將向董事會提報兩大計畫：「長期造船」與「員工調薪」

陽明海運（2609）董事長蔡豐明領軍衝刺維持陽明在全球海運市場地位，陽明目前全球排名前十名，2025年中會啟動長期造船計畫，積極評估全球適合的船廠，要拉高陽明在全球海運市場能見度；配合國家政府政策，明年將向董事會提報員工的調薪計畫。

蔡豐明表示，2025年集團將向董事會提報兩大計畫，包括「長期造船」與「員工調薪」計畫，期望在最短時間同仁跟董事會能有更多共通的方向，會有更多新的遠景及目標，朝著利基市場航線航商目標挺進，陽明全世界船隊排名第十名，必須要有中、長期造船計畫，才能厚實陽明的競爭力。

陽明的造船計畫會先從舊船的汰換開始，要維持現有的運力，船隊有自有跟租約的比重要進行調整，目前半數以上的自有船舶平均20歲以上，未來要陸續進行汰換，陽明要維持世界航商的競爭能力，會進行造船計畫的全新評估規劃。

貨櫃運輸依舊是陽明的核心事業，陽明有周邊的業務包括好好物流、光明、貨櫃碼頭布局，陽明要不斷的思考如何引進新商業模式，讓散裝船的業務造船也要做整體規劃。

陽明的策略明確，員工一起朝著營運方向跟策略挺進，公司獲利員工也會享有合理的分潤，配合國家政策，明年也會跟董事會提調薪計畫，照顧員工，給員工最好的福利。

造船的策略，要選擇最適合的選項，也會持續評估節能船，明年上半年會確定中、長期的造船計畫；租進船舶會考慮買回，去年到今年共買回10艘租約船舶，船舶的自有比重提升4%，自有船舶運力為49%。

陽明船舶概況，2024年船舶總艘數及運力為94艘及70.7萬TEU，較2023年少267 TEU，主要是短租船置換後個別運力差異；藉購置現成長租船提升成本競爭力，預計2024年底自有船艘數將增加至61艘，自有運力增加至34.7萬TEU。