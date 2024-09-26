快訊

方文琳證實罹食道癌！為何會得9成男性患者的癌症 方文琳自曝2致命習慣

中職／愛爾達轟「打假球豬狗不如」 陳致遠深夜刪文稱目的達到了

土城騎士疑疲勞駕駛恍神衝撞超商 玻璃碎裂貨架倒塌慘狀曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中鋼開發新世代壓縮機馬達用電磁鋼 效率提升還能省電

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
中鋼近期開發的50CS400P新世代壓縮機馬達用電磁鋼，圖片左方為電磁鋼所製作的馬達鐵芯，右方是冷氣用高效率壓縮機。 圖／中鋼提供
中鋼近期開發的50CS400P新世代壓縮機馬達用電磁鋼，圖片左方為電磁鋼所製作的馬達鐵芯，右方是冷氣用高效率壓縮機。 圖／中鋼提供

中鋼長期開發低鐵損及高導磁率的馬達用電磁鋼，以提升馬達效率、減少電力消耗，近日依照美洲地區客戶需求，成功開發出50CS400P新世代壓縮機馬達用電磁鋼，較市面上一般常規品降低20%鐵損，導磁率提升約50%，並成功應用於高能效感應馬達、節能工業馬達及電動巴士等用途。

中鋼表示，馬達在工業領域占有重要地位，廣泛應用於家電、電子、自動化及汽車等產業，台灣去年整年用電量約2765億度，其中超過一半用於各種不同用途的馬達；而馬達效率提升1%，全台一年約可省電14億度，依2023年經濟部能源署公布的電力排碳係數換算，約減少69萬公噸CO2排放。

台灣過去馬達關鍵零組件幾乎仰賴進口，國內早期電磁鋼供應主要為日本鋼廠，中鋼自1983年開始投入電磁鋼研發，1989年量產供料，歷經一連串冶金和生產技術突破，以及與下游客戶攜手推廣，逐步擴大產能及提升品質，成功取代日料。

中鋼說，電機產品在固定輸入功率下，損耗越多會使得輸出功率越低，馬達的損耗包括機械損失及電磁損失兩大類，尤以電磁損耗占比最大，兼具低鐵損及高導磁率的電磁鋼可大幅降低電磁損失，對於馬達效率提升至關重要。中鋼依照美洲地區客戶需求，近日成功開發50CS400P馬達用電磁鋼，不僅鐵損值較市面一般常規品降低20%，導磁率更提升約50%。

中鋼指出，電磁鋼如要降低鐵損值，可在煉鋼製程中適量添加高電阻率材料來實現，但此類材料卻對鋼材微結構集合組織的導磁率有不良影響。

中鋼投入研發資源開發兼具低鐵損及高導磁率的電磁鋼，除了添加矽、鋁等特定合金元素降低鐵損外，也藉由熱、冷軋與退火串製程的優化設計，妥善控制鋼材晶粒組織，增加易磁化集合組織的比例，提高磁通密度，終於完成50CS400P馬達用電磁鋼開發。

中鋼 家電 日本 省電

延伸閱讀

中鋼成功開發新世代壓縮機 馬達用電磁鋼

國內碳權交易衝6,000公噸 10月2日起跑

陸鋼價回溫 中鋼受惠

外資回來了！狂買大型股 鴻海、台塑、中鋼都擠進前十名

相關新聞

星宇拚今年獲利倍數成長 董座張國煒：台灣囝仔韌性強

星宇航空即將要在10月上市掛牌，董事長張國煒昨（25）日表示，星宇去年「賺不多但是很厲害」，估今年會倍數成長；明年有望打...

陽明董座蔡豐明將向董事會提報兩大計畫：「長期造船」與「員工調薪」

陽明海運（2609）董事長蔡豐明領軍衝刺維持陽明在全球海運市場地位，陽明目前全球排名前十名，2025年中會啟動長期造船計...

電動輔助自行車閃電標章未到手就打廣告 公平會開罰

微笑元素創意概念有限公司於網站銷售電動輔助自行車，廣告宣稱「具台灣合法上路閃電標章」，惟尚未取得但就在廣告宣稱，公平會委...

中鋼開發新世代壓縮機馬達用電磁鋼 效率提升還能省電

中鋼長期開發低鐵損及高導磁率的馬達用電磁鋼，以提升馬達效率、減少電力消耗，近日依照美洲地區客戶需求，成功開發出50CS4...

擴大在台營運 Klook 台灣看上三城市

亞洲主要旅遊行程、娛樂電商平台Klook計畫在台擴大營運，找尋新辦公室據點。Klook共同創辦人暨執行長林照圍（Etha...

中鋼成功開發新世代壓縮機 馬達用電磁鋼

馬達在工業領域占有重要地位，廣泛應用於家電、電子、自動化及汽車等產業，台灣2023年整年用電量約2,765億度，其中超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。