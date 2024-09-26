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擴大在台營運 Klook 台灣看上三城市

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Klook共同創辦人暨執行長林照圍。記者彭慧明／攝影
Klook共同創辦人暨執行長林照圍。記者彭慧明／攝影

亞洲主要旅遊行程、娛樂電商平台Klook計畫在台擴大營運，找尋新辦公室據點。Klook共同創辦人暨執行長林照圍（Ethan Lin）表示，辦公室可能設立在高雄、台中或台北市，看好有豐富的文化藝術底蘊，還具備較高的國際展演市場和觀光潛力。預計初期將成立約10人的專業團隊，負責演唱會業務的規劃與執行，並積極拓展台灣與國際間的展演市場合作，並致力將演出活動與台灣的在地旅遊行程相結合，擴大觀光經濟效益。

Klook台灣2024年初宣布「擴大投資台灣2.0三年計畫」，今年初步將投入至少三億元，用於拓展新的辦公室和團隊，看好演唱會經濟，將導入演唱會線上票務、與在地旅遊商品打包，向海外旅客行銷台灣。

林照圍分析台灣三大優勢，台灣的自然風景和美食文化是許多海外旅客認識台灣的第一印象，具備四季觀光吸引力，其次是台灣服務業的好客與熱誠可說是大優勢，第三是美食與文化，他說，自己是台灣孩子，對於在地的夜市、廟會等文化，覺得可以包裝出好的文化產品，並與周邊店家與環境，作系統性的串聯。

他認為，要吸引海外旅客經常來台，需要持續創造更多話題並結合在地體驗，包括以各個不同市場的語言和文化重新包裝促銷，平台業者可以給予台灣幫助，以數據分析產品趨勢，與政府機關可以合作討論出在地的好產品，重點是串連其他資源。

Klook 演唱會 觀光

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