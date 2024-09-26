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電商平台Klook 擬斥資3億投資台灣
亞洲主要旅遊行程、娛樂電商平台Klook成立滿10周年，在台營收也快速成長。Klook共同創辦人暨執行長林照圍26日表示，將投資3億元，主要用在擴大台灣據點，擴大業務、客服和產品團隊，開發更多在台灣當地行程，也希望與交通部觀光署等官方單位、地方政府合作，看好台灣節慶、演唱會等潛力，吸引外國觀光客來台觀光。
林照圍指出，從大環境來看，先前台幣匯率強勢，與整個亞洲地區比較，確實影響入境觀光客來台意願，但透過適度補助，例如 3月中旬與交通部觀光署合作推出「遊台灣金福氣Taiwan the Lucky Land」，協助政府將補助用在觀光客身上，強化日本旅客來台旅行的念頭與動機。
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