陽明海運：美東罷工 港口將停擺

陽明海運（2609）董事長蔡豐明昨（25）日指出，美國海事聯盟 （USMX）最新傳出的訊息，碼頭工人不願意回談判桌，所以罷工機會相當高，也提醒所有的船公司不要介入勞資協商議題，陽明已備妥因應計畫。

美國國際碼頭工人協會(ILA)勞資協商遲遲沒有新的進度，美東碼頭罷工壓力爆表，蔡豐明表示，各家海運要開始因應罷工可能產生的影響，陽明也將會加收碼頭壅塞附加費及綜合費率附加費（GRI）。

陽明昨（25）日舉行說法會，再度吸引法人目光，法人全面聚焦美東罷工影響；陽明經營團隊會中表示，美東碼頭工人最新進度勞資協商談判僵持，「罷工可能性大增，美東碼頭很難找到替代港口，如果罷工應該是全面停擺」。

陽明總經理白崑榮分析，美東很難找替代港口，如果罷工應該是全面停罷，陽明第一周要想法子靠港卸貨，第二周就真的沒有辦法預估，所以船舶的調度會是一個新的考驗，目前也還沒有辦法判斷影響情況。

陽明經營團隊指出，所屬的聯盟已經開始評估第一周先用跳港模式因應，讓船舶把貨卸下來，如果10月1日真的罷工，就會再另外評估策略。今年的股利發放，不適合經營團隊說明，要由董事會來討論。2025年長約會持續，比重會依市場發展來簽約，比較明朗會在2025年第1季。

美東10月可能會罷工，已經宣布相關費用加收概況，陽明目前會加收碼頭壅塞附加費，另外還會加收GRI附加費用，最少要加收兩種附加費用。2024年會漲多少，目前無法預估因為美東罷工所有服務美東的航線船公司都同受影響，罷工時間長短將影響運價走勢。

美東罷工船舶轉往美西的可能性，白崑榮認為，美國內陸運輸沒有這麼大的量可以吸收，對於業界來不是一個好的選項，未來船舶的調度會是一個新的考驗，罷工還沒有啟動，還沒有辦法判斷影響情況。

白崑榮進一步指出，目前市場運價因供需變化向下修正，然而紅海危機短期難解，中東地緣政治衝突、塞港及美東碼頭工會談判等議題，仍會影響第四季海運供應鏈的穩定性，因此第四季的海運市場發展仍有很高的不確定性。