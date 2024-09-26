星宇航空一路走來 關關難過關關過

星宇航空（2646）昨（25）日舉行上市前業績發表，張國煒表示，剛開航卻碰到疫情，這一路走來像荊棘在背，關關難過關關過，走到今天很不容易。對於父親張榮發遺產的處理，張國煒表示，他仍是同樣的態度，該怎麼辦就怎麼辦。

張國煒分享上市的心路歷程，星宇航空成立六年、四年前開始飛航，開航一個半月就遇到全世界都從沒遇過的疫情，星宇未因因疫情感到氣餒，也沒有裁員減薪，反而加速投資基礎建設，展現台灣囡仔的韌性。

被問及會否購買波音飛機，張國煒語出驚人表示，從來就沒有說不買波音，仍在考慮購買777X，只是波音遇到問題也很多；話鋒一轉「空巴問題也很多，只是差在有沒有死人」。

對於遺產紛爭，張國煒說，「還是老話一句，趕快處理完就好了」，大家還是依照法律來走、特留份該怎麼分就分吧。