百貨業迎周年慶 大車拚

迎接百貨年度最大檔期周年慶，各大百貨卯起來拚輸贏。龍頭新光三越昨（25）日宣布，今年周年慶業績目標204億元，拚年增1.8%，要續創新高。遠百（2903）今年也預期全台12店周年慶可成長3~5％。微風6館今年周年慶業績目標58億元，約成長5％。百貨業普遍表示，雖然今年精品和化妝品銷售相對辛苦，但服飾類成長力道不俗，家用品類也有不錯表現，另外，今年行銷費用也增加，要全力催出買氣。

新光三越對今年周年慶預期審慎樂觀，主要是雙十沒有連假，受出國潮影響有限，預計消費力會留在國內；加上南部店去年周年慶巧遇颱風，今年業績表現擺脫氣候因素，預估將好過去年。除此之外，包括南西店、西門店、台中中港店在周年慶前皆完成改裝，引進人氣品牌，帶動新一波換季消費。

為因應大環境挑戰，新光三越今年周年慶祭出不少破盤商品，包括美妝四折、排隊商品五折以下，除了折扣誘因，也加強獨家商品、獨家櫃 、獨家活動。特別看好潮流服飾、餐飲、女性相關與服飾等業態。

遠百集團旗下大遠百積極改裝，衝刺週年慶檔期商機，全店業績目標成長3%～5%。遠百營運長林彰豊日前表示，對於今年週年慶依舊看法樂觀，因此在預算上進行加碼，也會推出更多和消費者的互動行銷，同時加碼滿5萬元送700元，催出高消費人氣。

微風集團旗下的微風廣場、微風南京周年慶已於12日率先開跑，其餘微風信義、南山、松高、台北車站也會陸續展開，此次檔期拚業績目標達58億元，估年增5%；挹注全年集團營收估達345億元，成長近5%。微風表示，周年慶以精品、珠寶為主力，目前已有許多VIP客戶預購下訂百萬、千萬以上訂單，整體業績可期。

台北101日前舉辦的「黃金周預購會」已有多位客戶搶先下訂國際精品，其中，珠寶腕表占了101約5至6成業績，預估周年慶檔期的銷售可占7成以上。公司預估，在周年慶高客單消費力挹注下，前三季營收有望呈現雙位數年增。

另外，環球購物中心週年慶業績目標預計成長10%、宏匯廣場預計檔期業績目標7億元，年增18%，而遠東SOGO則表示，今年週年慶將在11月7日登場，依照往例同樣為期12天，今年忠孝館及復興館都進行改裝升級，盼吸引買氣。