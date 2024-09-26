星宇拚今年獲利倍數成長 董座張國煒：台灣囝仔韌性強

星宇航空（2646）即將要在10月上市掛牌，董事長張國煒昨（25）日表示，星宇去年「賺不多但是很厲害」，估今年會倍數成長；明年有望打銷累虧，後年就可以發股利。

張國煒昨日出席並主持星宇航空上市前業績發表會，再度吸引500名以上法人參與，法人估，星宇可望於10月25日掛牌上市。

張國煒談話重點 圖／經濟日報提供

張國煒致詞時特別提到「星宇上市很不容易」，代表台灣囝仔韌性強，充面展現台灣人「苦幹實幹」精神，一家不到十年的航空公司，但卻有30年以上國際大企業的基礎建設，這令國際同業震驚。

他看好未來營運展望，並且認為「台灣轉機市場被嚴重低估」，星宇未來會深度耕耘該市場，配合航線擴充，到2026年時，星宇航空機隊也會擴充到50幾架，才能滿足市場需求。

航空市場展望的部分，張國煒表示，星宇朝著打國際盃目標挺進，聚焦策略目標市場，如果以亞洲整個轉機的潛力來看，台灣轉運的功能非常有潛力；尤其，台灣的地理位置好，隨著新式的飛機開始加入，台灣會是一個東南亞轉機到北美的最佳地點。

面對香港、上海等轉機點競爭，張國煒指出，「台灣轉機市場被嚴重低估」，上海跟香港都有許多的政治因素干擾，轉運功能在減退當中，也因為轉機市場出現後，台灣的航空市場出現全新的商機。

張國煒呼籲台灣要加快基礎設施建設，所有的轉機商機都必須政府政策配合，業者才能搶食到市場大餅。張國煒認為，像印尼有2.7億人，泰國中產階級人口非常大，目前都沒直飛到北美航班，台灣地理位子好，轉機商機浮現，台灣要善加利用自身的地理位置。

至於什麼時候可以發股利，星宇航空經營團隊回應，目前星宇航空帳上的累計虧損為81億元，上市發行新股47萬張，以每股價格20元計算，最少拿到現金47億元，資本公積有望達到83億元，就彌補累計虧損81億元，再加上團隊對於星宇航空未來營運展望很有信心，明年還有望繼續獲利，在打銷累積虧損後就能發放股利，預計2026年就能發放2025年的股利。

星宇航空成立六年以來，渡過疫情帶來的全球航空業低潮，於疫情期間持續佈局航點，並引進新機擴大運能，為解封人潮預做準備，2024年上半年營收為163.33億元，年增65%，稅後純益9億元，年增172%，每股純益0.39元。